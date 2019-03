MÅLFORM: Matthías Vilhjálmsson, her fra Marbella tidligere i vinter, er tilbake i form etter skadeavbrekket som hindret ham i fjor. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Vilhjálmsson-hat trick da VIF og LSK spilte uavgjort i åttemålsthriller

VALLE (VG) (Vålerenga - Lillestrøm 4–4) En stygg kneskade spolerte nesten hele fjorårssesongen for Matti Vilhjálmsson. En drøy uke før seriestart var islendingen i storform i generalprøven på Intility Arena.

Lillestrøm skjøt ut av startblokkene og sjokkerte Vålerenga i åpningen. Kristoffer Ødemarksbakken scoret én gang, men kunne – og burde kanskje – scoret to før det var spilt seks minutter.

Men derfra og ut handlet alt om Vålerenga i den første omgangen. Vinterkjøpet Matthías Vilhjálmsson headet inn utligningen, før scoret på straffen han selv skaffet.

3–1-målet til Vålerenga var en perle. Magnus Lekvens pasning var strøken. Nedtaket og avslutningen til Deyver Vega enda vakrere.

Det var lite av det som foregikk i første omgang som tydet på at Lillestrøm skal få bukt med spøkelset som har hengt ved klubben på bortebane, spesielt på kunstgress, i flere sesonger.

Slik stilte lagene Vålerenga (4–2–3–1): Adam Larsen Kwarasey - Efraín Juarez, Johan Lædre Bjørdal, Jonatan Tollås Nation, Ivan Næsberg - Magnus Lekven, Mohammed Abu - Deyver Vega, Chidera Ejuke, Bård Finne - Matthiás Vilhjálmsson Lillestrøm (4–3–3): Marko Maric - Simen Rafn, Tobias Salquist, Frode Kippe, Simen Kind Mikalsen - Kristoffer Ødemarksbakken, Daniel Pedersen, Sheriff Sinyan - Daniel Gustafsson, Thomas Lehne Olsen, Erik Brenden Vis mer vg-expand-down

Men før det var spilt 40 sekunder av i den andre omgangen, satte Kristoffer Ødemarksbakken inn sitt andre for dagen.

Omtrent før de noen hundretalls tilskuerne fikk se reprisen av reduseringen, sørget Chidera Ejuke for at de som ikke hadde rukket å komme seg tilbake fra pølsekøen i pausen, nesten fikk besøk av Frode Kippe.

Den fotrappe nigerianeren kom seg forbi på høyresiden og løftet ballen inn i feltet. Der fikk Vilhjálmsson stå sjokkerende alene – og heade inn sin tredje scoring for dagen.

Kampen var imidlertid langt fra over. Etter mye klabb og babb i feltet reduserte Thomas Lehne Olsen for Lillestrøm.

Utover i kampen begynte man å se konturene av et «hatoppgjør», hvor blant andre Ødemarksbakken og Lehne Olsen fikk noen skikkelige lufteturer i møte med Vålerengas forsvarere.

Også Lillestrøms Raphael Ayagwa pådro seg et gult kort etter en klønete hodeduell. To minutter før slutt sørget samme mann for å være festbrems for hjemmepublikumet, da han avsluttet målfesten med å hamre inn 4–4.

