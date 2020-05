SNART TILBAKE: Erling Braut Haaland i aksjon mot Borussia Mönchengladbach før Bundesliga ble stengt ned. Foto: Bernd Thissen / DPA

Merkel: Bundesliga kan starte i andre halvdel av mai

Erling Braut Haaland og resten av Bundesliga-spillerne kan glede seg til å spille kamper igjen i andre halvdel av mai. Fotballen bestemmer selv nøyaktig dato.

Oppdatert nå nettopp

– Det blir godt å komme i gang igjen, men under veldig spesielle rammer, må man si. Jeg vet ikke helt hvordan man gjør det med forberedelser, om vi må bo på hotell én uke? sier Hertha Berlin- og landslagskeeper Rune Almenning Jarstein til VG.

– Vi får se hvordan dette blir. Det er ingen lag som har fått trent ordentlig, og det er heller ingen som har spilt treningskamper. Det blir spennende å se hvordan det går, tillegger han.

Forbundskansler Angela Merkel ga onsdag grønt lys til fotballen på en pressekonferanse og fortalte at ligaen kan starte igjen i andre halvdel av mai. Torsdag skal klubbene i den tyske ligaforeningen diskutere startdato i en videokonferanse.

Bundesliga har hatt forventninger om å kunne la ballen rulle igjen helgen som starter med 15. mai, men tidligere onsdag ble det antydet fra flere hold at de kanskje måtte vente til 22. eller 29. mai-helgene.

Bild kunngjorde utkastet til plan, der det sto at fotballspillerne måtte i to ukers karantene før de kunne starte serien. Men senere onsdag ble det klart at regjeringen hadde redusert dette til én uke. Nå heter det at fotballen selv kan bestemme hvilken helg de vil starte.

Forbundskansler Angela Merkel har onsdag vært i møte med de såkalte ministerpresidentene i delstatene for å diskutere dette og andre endringer i corona-restriksjonene.

les også Lørenskog-leder ut mot «myte»: – Vi har ikke noe med toppfotballen å gjøre

Fotballen har i lengre tid håpet på at de kunne starte allerede helgen som starter med fredag 15. mai. Den helgen skulle blant annet det legendariske Ruhr-derbyet mellom Erling Braut Haalands Borussia Dortmund og naboen i Gelsenkirchen, Schalke 04, gå av stabelen ifølge den opprinnelige terminlisten.

les også Bjarmann: – Snart flere smitteverneksperter enn fotballeksperter

Ifølge forslaget får Bundesliga lov til å starte, fordi dette er yrkesspillere.

Tyskland har sluppet lettere fra corona-krisen enn de andre landene som har de såkalt topp 5-ligaene i Europa. Mens Tyskland har en dødelighet pr. 100.000 innbyggere på 8,5, ligger Spania på 54,8, Italia på 48,5, Storbritannia på 43,1 og Frankrike på 37,5 ifølge VGs oversikt.

les også Raja-oppfordring for å løse fotballens kvinne-floke

Også i antall bekreftet smittede ligger Tyskland bak de fire andre landene, til tross for at de har det desidert høyeste innbyggertallet blant disse fem.

– Vi er over første fase av corona-krisen, fastslo forbundskansler Angela Merkel onsdag.

Publisert: 06.05.20 kl. 10:16 Oppdatert: 06.05.20 kl. 15:51

Mer om Coronaviruset Bundesliga

Fra andre aviser