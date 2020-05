SNART TILBAKE: Erling Braut Haaland i aksjon mot Borussia Mönchengladbach før Bundesliga ble stengt ned. Foto: Bernd Thissen / DPA

Bundesliga-avgjørelse tas onsdag – meldes om mai-oppstart

Onsdag får Erling Braut Haaland og resten av Bundesliga-spillerne svaret. Ingenting er offisielt ennå, men ifølge den anerkjente journalisten Raphael Hongstein blir det «ja» - men senere enn tysk fotball hadde håpet på.

Nå nettopp

Bundesliga hadde forventninger om å starte opp allerede neste helg, men nå ligger det an til 22. eller 29. mai-helgene, ifølge journalistens Twitter-melding onsdag morgen.

Både Hongstein og Bild skriver at regjeringen vil kreve to ukers karantene for lagene før de kan sette i gang.

Forbundskansler Angela Merkel og de såkalte ministerpresidentene i delstatene gir etter alt å dømme fotballen grønt lys i løpet av onsdagen, skriver Kicker og andre tyske medier.

les også Lørenskog-leder ut mot «myte»: – Vi har ikke noe med toppfotballen å gjøre

Fotballen har i lengre tid håpet på at de kunne starte allerede helgen som starter med fredag 15. mai. Den helgen skulle blant annet det legendariske Ruhr-derbyet mellom Erling Braut Haalands Borussia Dortmund og naboen i Gelsenkirchen, Schalke 04, gå av stabelen.

Et utkast som det tyske nyhetsbyrået DPA har tilgang til, fastslår at klubbene først må ut i to ukers karantene, for eksempel en lukket treningsleir, før det blir aktuelt med seriespill, og at det tidligst kan bli helgen som starter med 22. mai.

les også Bjarmann: – Snart flere smitteverneksperter enn fotballeksperter

Bild skriver onsdag morgen at Bundesliga får lov til å starte, fordi dette er yrkesspillere. Avisen skriver at datoen for starten ikke er fastsatt ennå.

Tyskland har sluppet lettere fra corona-krisen enn de andre landene som har de såkalt topp 5-ligaene i Europa. Mens Tyskland har en dødelighet pr. 100.000 innbyggere på 8,5, ligger Spania på 54,8, Italia på 48,5, Storbritannia på 43,1 og Frankrike på 37,5 ifølge VGs oversikt.

les også Raja-oppfordring for å løse fotballens kvinne-floke

Også i antall bekreftet smittede ligger Tyskland bak de fire andre landene, til tross for at de har det desidert høyeste innbyggertallet blant disse fem.

VG oppdaterer denne saken i løpet av onsdagen.

Publisert: 06.05.20 kl. 10:16

Mer om Coronaviruset Bundesliga

Fra andre aviser