DØMT: Her forlater Harry Maguire (bak) rettsmøtet i Syros 22. august. Foto: EUROKINISSI / AFP

Maguire snakker ut etter voldsdommen: – Jeg fryktet for livet

Manchester United-kaptein Harry Maguire (27) ble funnet skyldig etter voldshendelsen i Hellas. I et intervju med BBC snakker midtstopperen ut for første gang etter dommen.

Oppdatert nå nettopp

Harry Maguire ble funnet skyldig i grov vold, for å ha motsatt seg arrest og forsøk på å bestikke politiet, skrev Sky Sports tirsdag.

– Jeg fryktet for livet, sier Maguire i et lengre intervju med BBC.

Midtstopperen var tydelig preget da han snakket om hendelsen. Stemmen skalv og han måtte ved en anledning ta en kort pause i intervjuet da gråten satt seg i halsen.

– Jeg trodde jeg ble kidnappet, sier Maguire om hvorfor han flyktet fra politiet.

– De angrep beina mine og sa at jeg aldri skulle kunne spille fotball igjen. Jeg tenkte ikke tanken på at dette kunne være politi. Jeg hadde panikk og fryktet for livet, hevder Maguire i BBC-intervjuet.

Ifølge The Independent er 27-åringen dømt til 21 måneder og 10 dagers fengsel. Siden det er hans første forseelse, slipper han å sone. Trolig blir han straffet med en kraftig bot. Maguires representanter har anket dommen.

ARRESTERT: Harry Maguire ble ført inn i et rettsmøte iført håndjern. Foto: INTIME / X03599

27-åringen har hele tiden nektet for anklagene. Han ble arrestert sammen med broren Joe og en venn etter at de havnet i bråk utenfor et utested på ferieøya Mykonos torsdag i forrige uke.

– Jeg ønsker ingen dette her. Selvsagt har det blitt en vanskelig situasjon for en av de største klubbene i verden, så jeg er lei meg for at fansen og klubben går gjennom dette, men jeg gjorde ingenting galt, sier United-kapteinen.

Mens Manchester United har sagt at de vil støtte sin kaptein, har Harry Maguire blitt vraket fra landslagstroppen etter voldsdommen.

– Etter samtaler med Manchester United og spilleren har jeg tatt denne beslutningen til det beste for alle parter og med tanke på innvirkningen på neste ukes forberedelser, sa Southgate i en pressemelding utstedt av Det engelske fotballforbundet.

Maguire vil ikke be om unnskyldning etter hendelsen.

– Jeg føler ikke at jeg skylder en unnskyldning til noen. En unnskyldning er noe man gjør når man har gjort noe galt, sier han.

PROFIL: Harry Maguire ble hentet fra Leicester til Manchester United for rundt 850 millioner kroner. Foto: OLI SCARFF / POOL

Publisert: 27.08.20 kl. 23:03 Oppdatert: 27.08.20 kl. 23:16

Fra andre aviser