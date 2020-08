Lukaku-brøler avgjorde ellevill finale – Sevilla vant for sjette gang

(Sevilla – Inter 3–2) Sesongen hans så ut som et eventyr til det gjenstod et drøyt kvarter av Europa League-finalen. Så ble Romelu Lukaku (27) den store synderen.

Belgierens kveld i Køln vil stå igjen som et brutalt eksempel på hvor raskt og nådeløst det kan snu i fotball.

Før finalen sto han med 33 scoringer i sin debutsesong for Inter, og det tok bare fem minutter før han hadde scoret fra straffemerket mot Sevilla og tangert brasilianske Ronaldos 34 mål fra 1997/98-sesongen.

Han var på vei til å bli den store Inter-helten og skaffe klubben sitt første trofé på ni år – deres lengste tørke noensinne.

Slik skulle det ikke bli.

Et drøyt kvarter før slutt i en høydramatisk finale stakk Lukaku ut foten etter et brassespark av Diego Carlos. Ballen var tydelig på vei utenfor mål, men Inter-spissen styrte den i stedet inn i eget mål.

Selvmålet var et tragisk punktum for en ellers vidunderlig sesong for Lukaku, og en sensasjonell avslutning på en av de mest underholdende europeiske finalene på denne siden av 2000-tallet. Til slutt gikk det som det alltid gjør når Sevilla spiller en europeisk finale; nå har de vunnet Europa League/UEFA-cupen seks ganger siden 2006.

Spanjolene hadde sluppet inn to mål på sine siste ni kamper. Inter sto med kun ett baklengsmål på de siste syv. Tegn på en kjedelig kamp? Tro om igjen.

Allerede før det var gått tre minutter hadde Lukaku skaffet et straffespark etter å ha blitt felt av Diego Carlos. Sevilla-stopperen ble tidligere i sommer koblet til mange storklubber, men har gjort sitt for å stilne interessen: Han laget straffe til Wolverhampton i kvartfinalen, gjentok det mot Manchester United i semifinalen og fullbyrdet et uheldig «hat trick» i finalen.

Fra elleve meter tok Lukaku ansvar selv og scoret i sin 11. kamp på rad i Europa League – naturligvis en rekord.

Sevilla var rystet, men skulle slå knallhardt tilbake takket være en genistrek av trener Julen Lopetegui. Til denne kampen valgte han nemlig å bytte spiss fra Youssef En-Nesyri til Luuk De Jong. Det lønte seg.

Etter 12 minutter stupheadet De Jong inn utligningen etter et flott innlegg av Jesús Navas. 20 minutter senere scoret han sitt andre med en enda mer imponerende heading, i en flott bue over keeperen, etter et presist frispark av Éver Banega.

Det var nok å ta av for de som liker gode headinger: Tre minutter senere utlignet Diego Godín for Inter med en mektig heading som gjorde ham til tidenes første forsvarsspiller som har scoret i finalen av både Champions League og Europa League.

