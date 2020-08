IKKE PÅ BALLEN: Idrettsminister Abid Raja får kraftig kritikk fra Fremskrittspartiet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kritiserer Raja for å hjelpe Tom Cruise, men ikke landslaget

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati skjønner ikke hvorfor Tom Cruise og hans filmteam slipper, mens norske landslagsspillere som skal spille for en EM-plass kan måtte belage seg på 10 dagers karantene.

Nå nettopp

Som VG meldte i går står landslaget i fare for å måtte klare seg uten en rekke nøkkelspillere i viktige kamper. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) vil på ingen måte love fritak fra karantene for landslagsspillerne.

– Per i dag ligger det ikke an til noe unntak for landslagsspillerne. Det er ikke noe som er i kjømda. Landslaget gjør det de kan for å få dem hjem i tide, sa Raja til VG tidligere i uken.

Det har fått Himanshu Gulati, idrettspolitisk talsmann i Frp, på banen. Han er lite imponert over idrettsminister Abid Raja (V).

– Dette vitner om en spesiell særbehandling fra Rajas side. Han har ivret for et unntak for et stort filmcrew fra USA – et område hvor samtlige som reiser til Norge må i karantene - men han ikke vil jobbe for å gi det norske landslaget noen dagers utsettelse på iverksettelsen av karantenekrav i forbindelse med en landskamp som tross alt foregår i Europa. Hvorfor synes Raja det er greit å hjelpe Cruise og et filmteam fra karanteneunntak, men ikke det norske landslaget i en kvalik til EM? spør Gulati.

– Soler seg i glansen

– Det er jo hyggelig at Raja vil hjelpe Tom Cruise, men hvorfor tar han ikke den kampen for det norske landslaget som skal ut i viktige kamper? Raja må slutte å sole seg i glansen av internasjonale kjendiser, og heller begynne å stå opp for norsk idrett, sier Gulati til VG.

les også Landslagsspillere kan bli rammet av karantenebestemmelser: – Et problem

Han mener idrettsministeren burde gjort mer for å hjelpe idretts-Norge med å vise mer fleksibilitet for breddeidretten.

– Men det ser ut som han er mer opptatt av å blidgjøre internasjonale kjendiser, konstaterer Frp-politikeren.

Idrettsminister Abid Raja sier det er nødvendig med en grundigere vurdering av et mulig karanteneunntak.

– Norges Fotballforbund har bedt om et relativt omfattende unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene for gjennomføring av internasjonale kamper. Jeg har forståelse for utfordringene NFF peker på, vi ønsker alle at landskampene skal bli spilt denne høsten. Regjeringen har imidlertid konkludert med at det er nødvendig med en grundigere vurdering av om det bør gis unntak for enkelte idrettskonkurranser, hvilke konkurranser dette i så fall bør inkludere, og hvilke smitteverntiltak som vil være nødvendige, skriver Raja i en epost til VG.

Venter på svar

Nå avventer man en anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om hvorvidt det bør gis unntak fra karantenebestemmelsene i forbindelse med gjennomføring av enkelte idrettsarrangementer på høyt nivå.

– Regjeringen jobber nå parallelt med å se om det finnes gode løsninger som kan sikre gjennomføringen av enkelte viktige enkeltarrangementer i nær framtid, i første rekke den kommende landskampen i fotball for herrer mot Østerrike.

I intervjuet med VG hadde Raja denne beskjeden til norske landslagsspillere som kommer hjem fra land utenfor Schengen:

– Jeg håper at de klarer å komme seg til Norge ti dager før.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, er klar på at landslaget er avhengig av et unntak fra karantenebestemmelsene for å benytte en rekke store profiler. Derfor har man søkt om en forskriftsendring.

– Vi har en dialog med myndighetene og regner med at vi får et positivt svar på dem som er norske spillere utenfor Schengen, sier Fisketjønn til NTB.

KRITISK: Idrettspolitisk talsmann i Frp, Himanshu Gulati. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Publisert: 24.08.20 kl. 11:31

Mer om Herrelandslaget fotball

Fra andre aviser