KOSER SEG PÅ HJEMMEBANE: Gareth Bale sier han elsker å være på samling med det walisiske landslaget. Foto: Ben Birchall / PA Wire

Gareth Bale om Real Madrid: – De gjør ting vanskelig

Gareth Bale (31) sier han forsøkte å forlate Real Madrid i fjor sommer, men hevder klubben stoppet en overgang i siste sekund.

Nå nettopp

Jeg ønsker å spille fotball, jeg er fortsatt motivert for det, så det er opp til klubben. De kontrollerer alt, sier waliseren i et intervju med Sky Sports.

– Jeg har en kontrakt, så alt jeg kan gjøre er å fortsette med det jeg gjør og forhåpentligvis kommer det en mulighet.

Denne høsten er det seks år siden waliseren forlot Tottenham til fordel for den spanske hovedstaden, og en retur til Premier League kan være fristende for 31-åringen.

– Hvis den type muligheter dukker opp, så er det noe jeg selvfølgelig ville vurdert, sier han.

Forholdet mellom 31-åringen og manager Zinédine Zidane er tilsynelatende ikke det beste. Franskmannen har i store deler av den nylig avsluttede sesongen plassert Bale på benken og gitt ham få minutter spilltid.

Før returen i Champions League-åttedelsfinalen hevdet Zidane at Bale ikke ønsket å reise med troppen til Manchester.

Waliserens fremtid i klubben virker usikker. Til Sky Sports forteller han at en overgang vekk fra den spanske hovedstaden var nære i fjor sommer.

– Jeg forsøkte å dra i fjor, men de stoppet det i siste sekund. Det var en utfordring jeg var spent på, men det ble ikke noe av, sier han.

Samtidig som han sportslig har levd med en benketilværelse, har waliseren fått kritikk i spansk presse for at han virker mer opptatt av golf enn å spille fotball. Bale selv sier at motivasjonen er på topp for å fortsette karrieren.

– Jeg er kun 31 år, men jeg føler jeg er i god form og at jeg har mye å gi. Vi får se hva som skjer, sier han og følger opp:

– Det er i klubbens hender, men for å være ærlig så gjør de ting vanskelig.

Torsdag skal Bale og det walisiske landslaget ut i den første Nations League-kampen for høsten. Finland er første motstander på bortebane, mens waliserne tar imot Bulgaria i Cardiff på søndag.

31-åringen er tydelig på at det føles godt å være sammen med sine landsmenn igjen.

– Jeg tror alle vet hvor mye jeg elsker å være med Wales. Det er fint å være tilbake et sted hvor du blir litt mer satt pris på og blir støttet av supporterne uansett hva som skjer, sier han.

Publisert: 03.09.20 kl. 04:42