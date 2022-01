Dette betyr et kommersielt samarbeid.

PÅ VEI BORT? Paulo Dybala er toppscorer for Juventus i ligaen, men skal være misfornøyd med tilværelsen i klubben.

Legende om Dybala-bråket: − En flau situasjon

Paulo Dybala (28) skal være rasende etter at kontraktsforhandlingene med Juventus brøt sammen. Til sommeren kan argentineren gå gratis til nye klubber.

Det bygger seg opp en kjølig front mellom Paulo Dybala og Juventus-ledelsen.

Den argentinske angrepsstjernen skal være rasende etter at klubben ba om mer tid i kontraktsforhandlingene. Kontrakten hans går ut til sommeren.

Ifølge overgangsjournalisten Fabrizio Romano har partene hatt en muntlig avtale om forlengelse av kontrakten siden oktober, men nå skal Juventus ha bedt om mer tid.

– Mye har skjedd. Jeg foretrekker å ikke snakke om det, sa Dybala etter 2–0-seieren over Udinese i helgen, som var en av mange Serie A-godbiter denne helgen:

28-åringen scoret Juventus’ første mål i kampen, men feiret avmålt mens han stirret intenst opp mot tribunen. Dybala skal angivelig ha vendt blikket mot klubbens ledelse, anført av visepresident Pavel Nedved.

Etter kampen fikk argentineren spørsmål om «feiringen».

– Jeg hadde invitert en venn, men klarte ikke å finne ham. Det var så mye folk. Tror du på meg? Jeg vet ikke, det er opp til deg, sa han til journalisten fra Sky Sports.

– En flau situasjon, er trenerlegenden Arrigo Sacchis knallharde dom over håndteringen.

TRENERLEGENDE: Sacchi er en av italiensk fotballs største, med en fortid som både Milan- og Italia-trener.

Så snart som ordet kontraktsbråk nådde mediene, dukket overgangsryktene rundt Juventus’ toppscorer opp.

Dybalas kontrakt går ut 30. juni. Etter det kan han signere gratis for andre klubber, og allerede har flere engelske og spanske klubber blitt nevnt som en mulig destinasjon. Også erkerival Inter blir koblet til spilleren.

– Alle klubber er på alerten når det dukker opp muligheter på markedet. Slik må det være om du har høye ambisjoner. Man må gjøre et forsøk, men akkurat i angrep er vi fornøyd med situasjonen. Inzaghi (Simone, Inters manager jour.anm.) er fornøyd med våre fire spisser, sier Inter-direktør Giuseppe Marotta om ryktene.

