DRØMMEKJØP: Manchester City-fansen håper Pep Guardiola kjøper Erling Braut Haaland i sommer.

Mener Guardiola er desperat etter spiss

MANCHESTER (VG) Flere eksperter som følger Manchester City og Pep Guardiola tett mener han sårt trenger en ny spiss. Fansen er overbevist om at Erling Braut Haaland (21) vil passe perfekt.

Av Herman Folvik

Publisert: Nå nettopp

– Han (Pep Guardiola) har vært desperat etter en spiss. De scorer ikke nok mål med tanke på antall skudd de har, sier Guillem Balague, BBC-ekspert og forfatter av biografien «Pep Guardiola - Another way of winning».

Det virker å bli Erling Braut Haalands oppgave å gjøre noe med det. The Athletic, The Times og Daily Mail har alle meldt at Haaland vil bli City-spiller til sommeren. BBC skriver at en avtale mellom Haaland og City er «veldig nær».

Haaland har angivelig en klausul i kontrakten med Borussia Dortmund som gjør at han kan gjøre overgang i sommer for 75 millioner euro.

Lørdag svarte Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc følgende på tyske Skys spørsmål om Haaland går til England:

– Det ville ikke komme som en fullstendig overraskelse for oss.

Balague hevder at Real Madrid kunne blitt Haalands nye klubb, hadde det ikke vært for Karim Benzemas storspill i den spanske hovedstaden. Men han trekker nå frem to hovedårsaker til at England kan bli neste flyttested.

– Manchester City har spilt deres kort (overfor Haaland). Ett av dem er finansielt, det andre er Pep Guardiola, sier Balague.

I fjor var Harry Kane rapportert nære en overgang til Manchester City, og det virket som Cristiano Ronaldo også var det før han skrev under for Manchester United.

– City trenger desperat en spiss, sier The Athletics-reporter Sam Lee i podkasten «Why Always Us».

City endte opp med å ikke erstatte Sergio Agüero sist sommer, og Gabriel Jesus er klubbens eneste «rene spiss» for tiden. I blant spiller Guardiola uten en klar spiss.

– Siden Agüero forlot City har de ikke hatt en målscorer. Selv om de har gjort det bra i år, har de savnet dette. Antall mål har falt og i mange kamper har et savn av en spiss vært merkbart, sier Stuart Brennan, City-skribent i Manchester Evening News, til VG.

KONTRASTER: Erling Braut Haaland er på vei til Manchester City, mens Paul Pogba er på vei ut av Manchester United, skriver Manchester Evening News.

– Jeg tror City er så opphengt i å kjøpe Haaland at det fort vil skje, sier Graham Hunter til VG.

Han har skrevet flere bøker om spansk fotball og har sitt eget medieselskap i Spania. Tidligere har han jobbet for ESPN, BBC og Sky Sports.

Hunter trekker frem Haalands avslutningsferdigheter som skiller ham fra de fleste spisser.

– Han er ekstremt unik når det kommer til at han har så få problemer med å avslutte. Han har et instinkt for å avslutte veldig kvikt og han er alltid klar til å score. Han ser lenge før ballen når ham, hva han skal gjøre.

I mars innrømmet Guardiola ønsket om en spiss.

– Jeg mener at klubben definitivt trenger en spiss. Vi har prøvd, men noen ganger er det ikke mulig, sa Guardiola. Nylig ville han ikke svare på overgangsspørsmål om Haaland.

GJENSYN? Erling Braut Haaland og Phil Foden i prat etter Borussia Dortmund og Manchester City møttes i Champions League sist sesong. City vant over to kamper.

Flere VG pratet med på Etihad Stadium i forbindelse med 5–1-seieren over Watford, er tydelige på at nordmannen vil gi laget noe mer.

– Han passer perfekt med Guardiola. Det vil bli et far-sønn-forhold. Jeg er sikker på at vi vil få det beste ut av ham, og tallene hans snakker for seg selv. Haaland vil forbedre laget. Hvis vi ikke vinner Champions League i år, vil vi kanskje det neste år, sier supporter Rob Barber.

Tross at Gabriel Jesus scoret fire mål denne ettermiddagen, er ikke City-fansen overbevist.

– Vi mangler en spiss. Haaland vil være perfekt for oss. Jeg håper vi kan få klarsignalet, sier supporteren Sam Nix og fortsetter:

– Vi får resultater og scorer mål, men i noen kamper skulle vi hatt en skikkelig «nummer 9». Vi skaper så mange sjanser og trenger en storscorer.

The Times-journalist Pol Ballús, som har skrevet boken «Peps City: The Making of a Superteam», mener at en Haaland-signering vil løfte klubben også utenfor banen. På grunn av far Alfies tid i City (2000–2003), vil «Haaland være en signering som kobler nåtidens status som en rik klubb med fortiden», mener Ballús.

«Den mest ettertraktede spissen i Europa har en perfekt historie å fortelle med City. Med nåtidens omsetning av effekter, sponsoravtaler og kommersiell vekst, er det en mulighet man ikke kan miste», skriver han i The Times.