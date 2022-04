GODE BUSSER: Etter 2–1-seieren over Roma på Aspmyra var det bare glede å spore hos Kjetil Knutsen og Hugo Vetlesen.

Roma-helten trengte ett år på å bli nøkkelspiller: − Vi har aldri tvilt på ham

BODØ (VG) Han ankom Bodø/Glimt for en rekordsum, men veien til å erobre midtbanen ble lenger enn mange hadde ventet for Hugo Vetlesen (22).

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Bodø/Glimt punget ifølge VGs opplysninger ut om lag fem millioner kroner til Stabæk for Vetlesen – noe som var klubbrekord.

Likevel startet midtbanespilleren kun to seriekamper fra han ankom på «deadline day» i oktober 2020 og ut det vanvittige gullåret.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

I den påfølgende sesongen, som startet i begynnelsen av mai, måtte han vente helt til hjemmekampen mot Viking før han fikk sjansen fra start.

– Det var en grunn for at vi hentet Hugo til Bodø/Glimt. Vi hadde identifisert ham som en spiller som passet inn på vår måte å spille fotball på som indreløper, sier Kjetil Knutsen til VG på pressekonferansen etter 2–1-seieren over Roma i første del av Conference League-kvartfinalen.

VENI, VIDI, VICI: Men Hugo Vetlesen brukte tid på å erobre Bodø/Glimt.

I starten av Vetlesens Glimt-karriere foretrakk Knutsen å bruke Aalesund-utleide Sondre Fet istedenfor klubbens rekordsignering.

I torsdagens kamp sprang han sokkene av seg, vant baller og smatt unna rutinerte Serie A-stjerner, før han kronet det hele med å nikke inn det som ble seiersmålet på Aspmyra.

– Han har brukt litt tid på å akklimatisere seg fysisk og ta kravene våre. Vi har aldri tvilt på ham og kapasiteten hans. Den reisen som Hugo har hatt og det nivået han har nå – tilsvarende historier har vi mange av, sier Knutsen, og nevner blant andre Alfons Sampsted og Ola Solbakken, samtidig som Marius Høibråten tar plass på stolen ved siden av ham på podiet.

– Det tyngste for en fotballspiller er å ikke spille, men den prestasjonskulturen som man har klart å etablere i Bodø/Glimt er helt unik. Når man klarer å samle gode, sultne fotballspillere som vet hva som må ligge i bånn, så slipper man mye av den misnøyen og det som hører med der, sier Høibråten til VG.

Vetlesen avsluttet 2021-sesongen med å starte fem av de seks siste seriekampene. Den ene kampen han ble benket var borte mot Haugesund, hvor Knutsen «benket ham for at han skulle bli forbannet».

Indreløperen svarte med å score to mål og sikre ett poeng i Haugesund. Siden har han ikke sett seg tilbake og startet hver eneste kamp for Bodø/Glimt.

– Hugo har blitt tøffere med seg selv. Når han ser fremgangen og måten vi jobber på fungerer, så er det i seg selv motiverende, sier Knutsen.

Frem til da hadde Vetlesen kun startet seks seriekamper for Bodø/Glimt den sesongen. Mens Erik Botheim sa at han «hadde dårlig samvittighet for kameraten», var Hugo Vetlesen den gang ærlig om at det var tøft å ikke spille.

– Ja, det er ikke noe legge skjul på. Jeg føler jeg har vært i veldig god form i det siste. Så har det vært flere ganger hvor jeg har fått en på fleisen når jeg trodde jeg skulle starte, men det ikke har skjedd. Jeg var forbannet, så da var det eneste som gjaldt å gjøre seg klar og omstille seg hvis man fikk muligheten. Det gjorde jeg i dag, så det var god respons, sier 21-åringen.

Marius Høibråten forteller at han knapt husker øyeblikket hvor Hugo Vetlesen snek seg fri og satte inn 2–1-scoringen via en Roma-spiller og i mål.

– Da tror jeg hodet mitt kobler fullstendig ut. Jeg holder på å få en albue ham i feiringen. Det er vanvittig gøy at Hugo får den. Han i likhet med mange andre står på hver eneste dag for å bli bedre, og det målet kom på et veldig passende tidspunkt, sier han.