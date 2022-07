Kommentar

Er det noen grunn til å frykte Norge?

Av Trond Johannessen

VENSTRE OM: Guro Reiten viste igjen at hennes venstrebein har presisjon få kan måle seg med.

(Norge - Nord-Irland 4–1) Reitens venstrebein, Graham Hansens dribleshow, tre poeng, tre plussmål. Men det er ingen grunn til å la seg lure.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vi fikk ingen svar etter seieren over Nord-Irland. Den er det bare å legge bort.

EM-starten er unnagjort, men det er nå EM starter.

Nord-Irland var ikke i nærheten av noe som helst. Norge slo dem 6–0 både hjemme og borte i kvaliken, og det er i overkant dristig av EMs dårligste lag å prøve å småspille seg ut av eget forsvar: Som å be om bråk. Det er også i overkant klønete å løfte hånden over eget hode inne i egen 16-meter: Som å be om straffe.

Norge var solide og tidvis sprudlende. Minuset var effektiviteten og starten på 2. omgang, et unødvendig baklengsmål og at tremålsledelsen etter 45 minutter ikke var blitt noe større etter 90.

Og så manglet en Ada Hegerberg-scoring i mesterskapscomebacket. Det sto ikke på sjansene, men hun var hardtarbeidende, leverte en uegoistisk målgivende til Frida Maanum og superstjernen viste «tommel opp» til lagvenninnene hele tiden.

Hun sprer ny energi innad, og hun sprer frykt utad.

PÅDRIVER: Ada Hegerberg.

Mange er redde for Norge. Det norske laget løftes til og med frem som en outsider til å vinne hele turneringen, en BBC-ekspert spår at Norge går til topps, Hegerberg og Caroline Graham Hansen er begge meget høyt på Aftonbladets liste over EMs største stjerner – og i podkasten til Sky Sports omtales Norge med voldsom respekt og den norske lagoppstillingen stemples «skremmende».

Men er det noen grunn til å frykte Norge?

Svaret er enkelt: Det vet vi ikke ennå.

Vi vet at Hegerberg/Graham Hansen/Reiten er helt i verdenstoppen, vi vet at den omskolerte venstrebacken Julie Blakstad dundrer på uansett hvem hun møter, vi vet at energiske Frida Maanum og rolige Ingrid Syrstad Engen har kapasitet til å ta kontrollen over midtbanen.

UREDD: Julie Blakstad.

Men vi vet ikke om Maanum/Syrstad Engen klarer å feste grepet mot de beste nasjonene, vi vet ikke hvordan en fersk keeper takler situasjonen når Norge blir presset, vi vet heller ikke hvor EM-klar Maren Mjelde er etter sitt lange skadeavbrekk og i hvilken grad hennes gjeninntreden kan bidra til å rette opp i et i perioder rufsete forsvarsspill.

Strengt tatt er det tre år siden det norske laget ble skikkelig testet sist, i VM i 2019.

Siden høsten det året har Norge spilt 14 kamper av betydning (kvalik til EM og VM). 13 er vunnet, en bortekamp i Polen endte 0–0 og målforskjellen er på elleville 75–3. Norge hadde fort vært oppe i hundre mål hvis ikke pandemien hadde stoppet hjemmekampene mot Belarus og Færøyene (scoret til sammen 20 i bortekampene mot disse to).

FØLGER EM: Trond Johannessen

Den tøffeste kvalikmotstanderen for 11-rankede Norge har vært 19-rankede Belgia. Nå venter England, vertsnasjonen, en av de store favorittene, laget som sendte Norge brutalt ut i kvartfinalen i VM i 2019.

Følelsen er at Norge er litt nærmere England enn for tre år siden.

Men det kan bare være en følelse.

Mandag kveld får vi vite mye mer.