Kommentar

«Moi» gir Solbakken et viktig signal

Av Knut Espen Svegaarden

SCORET: Mohamed Elyounoussi avgjorde for Norge.

(Latvia-Norge 0–2) I starten av Lars Lagerbäcks periode som landslagssjef var Mohamed Elyounoussi han som gikk foran. Så kom skadene, og Lagerbäck mistet sin talisman. Nå skadefri og i form, har «Moi» vist hvorfor han var så viktig – og hvorfor han BLIR viktig for Ståle Solbakken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det handlet ikke bare om scoringen hans, som sikret tre poeng mot Latvia. Mer om at Norge har nok en offensiv streng å spille på, med fart, en som utfordrer og som våger. Og ikke minst at han har gjenopptatt av det gode samspillet med gode Birger Meling.

Norges venstreside var glimrende.

For med «Moi» på banen må motstanderen forholde seg til andre enn Erling Braut Haaland. Det måtte Latvia i går, og selv om dette er en svak motstander, så var «Moi»s prestasjoner gode – og ikke minst viktige, ja helt avgjørende.

For det handlet om de berømte tre poengene, for å kunne gå inn i oktober og møtene Tyrkia (borte) og Montenegro (hjemme) med et berettiget håp om en VM-plass.

Det har Ståle Solbakken og Norge nå, og selv om ikke alt var like bra, på en ujevn bane i Riga, så var det godt nok – og mer enn det. Og landslagssjefen har vært smart nok til å bruke spillere han ser, og testene viser, er i form. «Moi» er en, Kristian Thorstvedt en annen. Sistnevnte ble viktig nok han, med straffesparket han skaffet Norge tidlig.

Norge tok taktstokken fra start, og den første halve timen var (ja, motstanderen var svak) meget solid. Latvia var ikke over midten, Norge bosset kampen, fant hverandre, vant igjen ballen høyt på banen de gangene de mistet den – og skapte sjanser.

Det var tydelig at Ståle Solbakken hadde fått inn budskapet sitt til spillerne: Påskrudde, tempo og gjenvinning. De norske spillerne tok kommandoen, spilte til tider god fotball – og slapp ikke foten av gasspedalen.

Det eneste negative var uttellingen. Mohamed Elyounoussi var nær etter fem minutter, Erling Braut Haaland to minutter senere. Men Norge fortsatte bare å kjøre på, og etter 17 minutter kom belønningen – i form av et straffespark.

Ikke det klareste jeg har sett, men Kristian Thorstvedt fikk – etter to og et halvt minutts ventetid – medhold av VAR.

Erling Braut Haalands straffe var hard, gikk til venstre for keeper – og Norge var i ledelsen etter 20 minutter. Helt fortjent. Men det burde vært flere scoringer, Birger Meling skjøt stolpe ut og Moi traff keeper da han var alene gjennom.

Og selv om det siste kvarteret ble litt mer rotete så var dette en god og solid omgang av Norge. Ballinnehavet var 78–22 i Norges favør.

Det åpnet i samme stil etter pause, Norge lot Latvia komme inn i kampen igjen. Men da tok Solbakken grep: Alexander Sørloth og Patrick Berg kom inn og sørget for at det igjen ble ro i det norske spillet. Sørloth skapte panikk i Latvias forsvar med fysikken sin – og da Moi gjorde 2–0 til Norge etter 66 minutter, etter nok et glimrende innlegg fra Birger Meling.

Det var nok. Hadde uttellingen stått i stil, burde det stått 0–5. Haaland – og ikke minst innbytter Joshua King – burde scoret mål.

Norge kom sent til Riga og dro tidlig hjem. Det ble som Irlands landslagssjef Jackie Charlton en gang sa om en tur til «bak jernteppet»:

«Get in, get the points – and get the hell out of here.»

Ståle Solbakken og Norge gjorde det, gjorde jobben.

Gibraltar på Ullevaal neste – tirsdag.