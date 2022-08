VIL IKKE SELGE: Erik ten Hag har tidligere uttalt at Ronaldo ikke er til salgs. Hans tidligere lagkamerater mener portugiseren bør få forlate klubben om han vil.

Klubblegendene: Ronaldo bør få forlate Manchester United

De tidligere Manchester United-heltene Gary Neville og Wayne Rooney er klar i sin tale: La Cristiano Ronaldo (37) dra. Førstnevnte går hardt i rette med portugiserens oppførsel.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var tidligere denne sommeren at The Times skrev at Ronaldo ønsket å forlate de røde djevlene. Siden den gang har det vært endeløse spekulasjoner om portugiserens fremtid, men 37-åringen er likevel ventet å være en del av troppen når Manchester United møter Brighton søndag ettermiddag.

Eller som manager Erik ten Hag sa på fredagens pressekonferanse: «Vent og se på søndag» og kalte portugiseren en topp spiss, før han rappet løs mot reporteren som stilte spørsmålet:

– Det er mange spillere som forlot klubben tidlig og fokuset er bare på Cristiano – det er ikke riktig. Gjør researchen deres.

Så spørs det hvor mange kamper til det blir for Ronaldo. Den gamle storscoreren Wayne Rooney, hans tidligere rekkekamerat i Manchester United, skriver i sin spalte i The Times at Erik ten Hag burde la Ronaldo dra.

«De ør skaffe seg en nummer ni som kommer til å være der i de neste tre-fire årene, og som kan hjelpe til med å bygge et lag som kan oppnå suksess. Ten Hag har fått tid til å gjøre det», skriver Rooney.

GAMLE LAGKAMERATER: Wayne Rooney og Cristiano Ronaldo spilte sammen fra 2004 til 2009.

Også den tidligere Manchester United-kapteinen Gary Neville mener gamleklubben burde lukke Ronaldo-kapittelet. Han er skuffet over Ronaldos oppførsel, og peker på mangelen på klarhet.

– Det er usmakelig for meg, som en tidligere Manchester United-kaptein, å se at stjernespilleren i garderoben for øyeblikket lager oppstyr, sa Neville i Sky Sports-podkasten «The Overlap».

I Friday Night Football fredag kritiserte han også portugiseren for å ikke vise åpenhet med sine fremtidsplaner og i stede legge ansvaret på ten Hag under pressekonferansene.

Denne sommeren har ikke Ronaldo vært en del av Manchester Uniteds oppkjøringskamper i Asia og Australia – og i den ene treningskampen (mot Rayo Vallecano) han har spilt – var han en av flere United-spillere som forlot stadion før kampslutt.

Det fikk manager Erik ten Hag til å rase, og han kalte det for uakseptabelt i et Viaplay-intervju.

Eivind Brennhovd Holth, journalist i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, sier til VG at han tror spørsmålet heller er hvor Ronaldo skulle dratt.

– Akkurat nå gir det mest mening for alle parter at Ronaldo blir værende og sikkert kan score tyve mål for ten Hag, selv om han ikke skulle være hundre prosent motivert, sier Brennhovd Holth.

Ten Hag har tidligere uttalt at Ronaldo ikke er til salgs, men Brennhovd Holth tror likevel det ikke er fullstendig uaktuelt for nederlenderen å selge superstjernen.

NRKs fotballskribent, Thore Haugstad, mener også at United-styret bør kvitte seg med Cristiano Ronaldo.

– Det er et stort problem som jeg synes de ikke har håndtert bra. Jeg synes det er litt rart at de sier at de vil beholde ham, og at de ikke vil sette døren på gløtt engang, sier Haugstad.

– Styret har jo en tendens til å la disse sagaene å holde på i lang tid, og det gjelder kjøp og salg. Disse lange såpeoperaene preger klubben og hindrer trenerne å få laget på plass tidlig i løpet av sesongen, fortsetter Haugstad og henviser til sagaene med Paul Pogba, Jadon Sancho og Frenkie de Jong.