Manchester United stenger treningsanlegget etter smitteutbrudd – usikkerhet rundt Brentford-kampen

Smitteutbruddet i Manchester United har gjort at de stenger treningsanlegget Carrington for å redusere risikoen for flere smittetilfeller. Samtidig er klubben i diskusjoner med Premier League om tirsdagens kamp mot Brentford kan gå som planlagt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klubben bekrefter dette selv i en pressemelding mandag ettermiddag.

Treningsanlegget stenges for å redusere risikoen for flere smittetilfeller. Søndag kom rapportene om at både Manchester United og Aston Villa var rammet av smitteutbrudd. Aston Villa avlyste søndagens planlagte trening på grunn av smitten.

I Manchester Uniteds tilfelle skal det være snakk om et «mindre antall spillere og medlemmer i støtteapparatet». Lørdag kveld var de i aksjon borte mot Norwich, i en kamp de vant 1–0. The Times skriver at Norwich hadde mistanke om coronasmitte internt i forkant av lørdagens oppgjør.

Nå hersker det tvil om tirsdagens kamp mot Brentford i Premier League kan gjennomføres. Manchester United skriver at de er i samtaler med ligaen for å finne ut om det er trygt å gjennomføre kampen.

– Lag og støtteapparat utsetter avreise til London avhengig av utfallet av den diskusjonen, skriver klubben.

Lokalavisen Manchester Evening News skriver at det er en forventning om at tirsdagens kamp mot Brentford vil utsettes, og at også kampen mot Brighton førstkommende lørdag henger i en tynn tråd.

Tidligere mandag, før Carrington-nedstengingen ble kjent, sa Brentford-manager Thomas Frank at han de gikk ut ifra at kampen ville spilles.

– Det er fokuset vårt. Vi kan ikke kontrollere noe annet. Jeg tror det skal et betydelig antall positive tester til før kampen blir avlyst, men jeg er litt usikker på hva som er «nok», sa han ifølge Sky Sports.

Forrige uke ble en annen Premier League-klubb, Tottenham, også rammet av et smitteutbrudd. Det førte til at to kamper ble avlyst: Conference League-kampen mot Rennes og Premier League-kampen mot Brighton. Åtte spillere og fem medlemmer av støtteapparatet testet positivt hos de liljehvite.

Utbruddet satte en støkk i klubbens manager Antonio Conte, som var åpenbart preget da han møtte pressen:

Økningen i positive tester har den siste tiden gjort det vanskelig for engelsk fotball, og smittetilfellene og utsettelsene kommer på et tidspunkt der terminlisten er stappfull – like før det hektiske juleprogrammet.

Ifølge sportsnettstedet The Athletic har det også vært flere utbrudd hos flere Championship-klubber. Lørdag testet hele fire forsvarsspillere fra West Bromwich positivt for coronaviruset, og mandagens Championship-kamp mellom Sheffield United og Queens Park Rangers har blitt utsatt på grunn av smittetilfeller hos sistnevnte.