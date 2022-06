DEN ALLER STØRSTE: Erling Braut Haaland er mer enn ti ganger så stor som de andre store norske idrettsprofilene på Instagram – til sammen.

Haalands eventyrlige markedsverdi: − En gudegave

Aldri før har Norge hatt en idrettsutøver med stjernefaktoren til Erling Braut Haaland (21).

Sammenligner vi stjernestatusen til jærbuen med andre norske fremadstormende sommerutøvere, er det liten tvil. Den kommende Manchester City-spilleren er mer enn ti ganger så stor som navn som Casper Ruud, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Viktor Hovland. I alle fall i sosiale medier.

Til sammen har de fire ovennevnte 1,2 millioner følgere på Instagram. Størst er Ingebrigtsen med sine 408.000.

I skrivende stund har Haaland godt over 16 millioner på samme sted.

Ikke bare er dette et bilde på hvor enorm fotballen er på verdensbasis, men også hvilke enorme markedskrefter som nå er tilknyttet Haalands person. På Instagram har han tydelige samarbeid med Samsung, selskapet Hyperice og klokkemerket Micromilspec. I tillegg er han en av Nikes fremste profiler.

Dette sikrer han trolig store summer utover lønnen han mottar av klubb og landslag.

– Han er litt mystisk, og har få sponsede innlegg på Instagram-kontoen. Det gjør han eksklusiv, sier ekspert på sosiale medier Ingvild Moen til VG.

– Hvor mye kan Haaland tjene på et sponset innlegg?

– De går jo aldri ut med tall, og ofte er det avtaler som utgjør mer enn en post. Haaland er nøye med hvem han samarbeider med, og god til å forhandle. Det tjener han på i lengden fordi han oppleves som troverdig og markedsverdien øker. Han har allerede en høy markedsverdi, og kan tjene gode penger på samarbeidene. Så jeg håper han tar seg godt betalt.

På spørsmål om hvordan 21-åringen har blitt så stor i sosiale medier trekker Moen frem innblikket og historiene han gir følgerne sine.

– Han lar ikke Se og Hør fortelle historien, men gjør det gjennom egne kanaler, sier Moen, som jobber som digital rådgiver.

Omdømmeekspert Dag Inge Fjeld kan ikke få understreket nok hvor stor merkevaren Haaland nå er på verdensbasis og hvilken betydning dette har i det norske markedet.

– Haaland betyr enormt mye for mange aktører. Da tenker jeg først og fremst på landslaget. Tenker vi kommersielt, er det enormt med norske aktører som tjener godt på denne interessen og vil være en del av det. Vi har aldri sett det vi er vitne til nå. Men samtidig er ikke Haaland den mest snakkesalige. Det kan også være positivt, tenker jeg. Det er noe med disse stjernene som er litt mystiske, som tiltrekker seg mer interesse, sier Fjeld til VG.

– Han er den neste Ronaldo, kommersielt sett. Han er en av de mest verdifulle ambassadørene man kan ha. Unge barn som beundrer Haaland, vil gå etter hans preferanser. Da er det smart av eksempelvis Samsung å knytte Haaland til seg. Når man nå reiser rundt i verden som nordmann, vil det første man hører være «Haaland». Det sier alt, understreker han.

BRENNHET: Erling Braut Haaland står med 19 scoringer på 20 kamper med flagget på brystet.

Disse markedskreftene er også noe NFF og landslaget bevisst benytter seg av. Tidligere i år ble det kjent at stjernespissen byttet draktnummer på landslaget, helt og holdent grunnet kommersielle hensyn.

– Bakgrunnen for det er at det er et stort ønske og en stor kommersiell bit i det. Det i kombinasjon gjør at det har blitt noen rokader. Sørloth har frivillig fått et ett-tall foran nieren sin, også har Erling fått nummer ni, sa landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 da det ble kjent at Haaland skulle bytte fra draktnummer 23 til nummer 9.

– NFF er veldig klar over at det er Haaland som nå er det store referansepunktet. Det er klokt av dem å bruke Haaland for alt det er verdt. Samtidig er situasjonen akkurat nå med City litt vanskelig, ettersom han ikke er blitt presentert, sier Fjeld.

– Hvordan synes du han har «brandet» seg selv?

– Jeg synes han har vært den samme hele veien. Han er sykt opptatt av fotballen og er storfornøyd bare han får holde på. Samtidig betyr dette at han har brukt mindre tid på andre ting, slik som for eksempel samfunnsfag. Det er et poeng at en 21-åring som ham, ikke er veldig opplest på de siste Amnesty-rapportene. Derfor er det nok litt urealistisk å forlange at han skal gå i bresjen for noe, sier Fjeld når han snakker om Haalands klubbvalg, som har høstet kritikk fra enkelte aktører grunnet Manchester Citys kontroversielle eiere.

Fjeld mener man også må huske at fotballen er verdens største idrett, når man ser følgertallene Haaland har kontra de andre store norske idrettsprofilene.

– Fotball er den desidert viktigste verdensidretten. Livefotball er et av de få produktene hvor aktører fortsatt er villige til å betale store summer for reklametid på TV. Man kan jo også bare tenke seg hva dette betyr for NENT som har kjøpt Premier League-rettighetene i Norden de neste årene, sier Fjeld.

Solbakken vil derimot ikke være med på å rangere stjernene.

– Jeg har ikke noen ranking på dem, men det er bra at Norge har store stjerner i verdensidretter. Enten det er Ingebrigtsen, Warholm eller Hovland. Det er fantastisk, sier landslagssjefen til VG.

Tidligere landslagssjef Åge Hareide sparer derimot ikke på superlativene når han skal beskrive viktigheten Haaland har fått for det norske landslaget. På 20 kamper står «Brauten» med vanvittige 19 scoringer. Opp til Jørgen Juva på topp er det bare 14 scoringer.

– For oss i Norge er dette nærmest en gudegave. Holder ham seg frisk slik at han kan spille, så er han på mange måter nesten en garantist for at vi skal komme til EM, sier han til VG.

Tottenham og England-spissen Harry Kane brukte 35 kamper på å nå 20 mål. Cristiano Ronaldo brukte 51 kamper. Lionel Messi på brukte enda lengre tid, og nådde 20 mål etter 68 kamper. Svenskenes superstjerne Zlatan Ibrahimovic nådde 20 på 52 kamper.