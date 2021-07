GIR IKKE OPP: Brann-trener Kåre Ingebrigtsen forteller at han aldri kommer til å gi opp jobben med å gjøre Brann til et topplag. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Brann-krisen preger Ingebrigtsen: − Jeg føler ikke press. Jeg føler skam

BERGEN (VG) Kåre Ingebrigtsen har ansvaret for Brann-laget som har fattige seks poeng på 13 kamper. Både han og styreleder Birger Grevstad omtaler den kommende kampen mot Mjøndalen som en cupfinale.

–Jeg er fornøyd med det meste uten at vi har plukket alt for lite poeng, svarer Ingebrigtsen på VGs spørsmål om hvordan han har det utenfor Brann stadion torsdag.

Under, og etter økta, var det flere som påpekte at ulike værvarslere hadde meldt sol og fint vært i Bergen denne torsdagen. Fasiten var imidlertid en grå himmel med noen solide byger med regn.

Det er enkelt å trekke sammenligninger med det til Sportsklubben Brann. Da Kåre Ingebrigtsen ble ansatt som hovedtrener i august i fjor var optimismen stor. Beskjeden fra den smørblide trønderen var at Brann skulle kjempe om gull.

Ti måneder senere ligger laget sist på tabellen.

– Jeg er ikke redd for jobben. Om en fotballtrener er redd for jobben, så bør man slutte. Det er ikke noe jeg tenker. Jeg vet at jeg kan miste jobben, men jeg ligger ikke våken om natten på grunn av det. Det er av andre årsaker, sier Ingebrigtsen.

OBSERVERER: Kåre Ingebrigtsen følger med på deler av økta fra spillerbenken som er plassert ved siden av gressmatta på Nymark utenfor Brann stadion. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Etter 1–1 mot Tromsø sist serierunde uttalte han at laget ikke hang sammen og at spillerne så ut til å prøve å løse ting på egen hånd. Han er ikke overrasket over at laget fikk en slik kamp etter den lange rekken med poengtap.

– Det overrasket meg egentlig at den ikke kom tidligere. Alle har så lyst til å bidra og løse problemene, så da ble det mye én og én. Men når det skjer, og det skjer hos ganske mange egentlig, så ser det helt jævlig ut, sier 55-åringen og legger til:

– En del av de her har vunnet ti kamper på to og et halvt år. Det er mange unge spillere som har fått et tøft møte med Eliteserien.

Branns 2021-sesong

9. mai: Viking - Brann 3–1

12. mai: Brann - Vålerenga 0–3

16. mai: Molde - Brann 4–0

20. mai: Rosenborg - Brann 3–2

24. mai: Brann - Bodø/Glimt 1–2

27. mai: Stabæk - Brann 2–1

30. mai: Brann - Strømsgodset 3–0

13. juni: Sarpsborg 08 - Brann 0–0

20. juni: Brann - Odd 1–3

24. juni: FK Haugesund - Brann 1–0

30. juni: Brann - Lillestrøm 1–1

5. juli: Kristiansund - Brann 3–2

10. juli: Brann - Tromsø 1–1 Vis mer

Klubbens styreleder Birger Grevstad erkjenner at klubben er i en vanskelig periode. Han har hyppige samtaler med øvrige medlemmer av styret, daglig leder Vibeke Johannesen, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og, av og til, med trenerteamet.

– Jeg tenker at man må behandle hver kamp som en cupfinale nå. Ingen kamper er enkle nå. Nå trenger vi en fandenivoldskhet i kampene, sier Grevstad til VG.

Ingebrigtsen bekrefter at han har hatt et møte med styrelederen hvor de diskuterte situasjonen og hvor treneren la frem sine tanker og planer om ting som har skjedd og ting som må skje.

– Føler du et press?

– Jeg føler ikke press. Jeg føler skam. En skam over og ikke vinne fotballkamper. Presset lever vi med, men det er både spillere og trenere som føler på skammen. Den gjør noe med oss. Man er mindre ute blant folk, spillere vil ikke på butikken, de vil ikke vises. Men det er slik mekanismene er i fotballen, sier han og legger til:

Han forteller at det kommer av det brennende ønske om å gi bergenserne det lager de fortjener å ha, men at de per nå ikke klarer det. Han forstår at folk blir utålmodig, men han «vet vi klarer det på sikt».

– Det er ikke aktuelt for deg å gi opp?

– Nei. Jeg kommer aldri til å gi opp. Jeg tror heller ikke det er noen som kan komme inn hit med bedre forutsetninger til å få det til enn det jeg og Eirik har.