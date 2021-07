Stabæk med etterlengtet seier: − Nå har vi kontakt

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Stabæk 1–2) Etter åtte tap og én uavgjort på ni siste kamper løsnet det endelig for Stabæk. Simen Wangberg (30) og Oliver Edvardsen (22) scoret ett mål i hver omgang i nøkkelkampen mot Mjøndalen.

Dermed tok Stabæk sin første trepoenger siden 2–0-seieren mot Brann 27. mai, og står med ni poeng. De to månedene siden forrige seier har vært alt annet enn trivelige for Stabæk-spillerne, og Jan Jönsson ble erstattet av Eirik Kjønø som trener tidligere denne måneden.

– Det har jo vært tøft. Vi har prøvd å stå på hver dag og jobbe hardt. Vi fikk en seier på lørdag i cupen mot Follo, og følelsen av å vinne skal ikke undervurderes. Det har vært med på å snu trenden, sier matchvinner Oliver Edvardsen til VG.

Vakker lobb

Han scoret Stabæks andre mål etter 77 minutter, og sørget for 2–0 med en herlig lobb etter et fremspill fra Kornelius Normann Hansen.

– Den scoringen ga meg en veeeeldig god følelse. Jeg ser at keeperen kommer litt ut, og da er det egentlig litt vanskelig å gjøre noe annet enn å lobbe, gliser 22-åringen som har scoret i tre seriekamper på rad og er toppscorer med fire totalt.

LETTELSE: Stabæk-stopper Yaw-Ihle Amankwa jubler sammen med en Stabæk-supporter etter at seieren er et faktum. Foto: Annika Byrde

– Nå har vi kontakt med Mjøndalen, og det var ekstremt stor forskjell for oss med tre poeng i forhold til ett her, sier Kjønø som opplevde to sure tap mot Strømsgodset og Lillestrøm i sine første seriekamper som hovedtrener.

Omdiskutert straffesituasjon

Han fryktet at seieren skulle glippe igjen. For det ble spennende på slutten da Stabæk-keeper Marcus Sandberg fikk straffe imot seg etter å ha bokset unna en ball og samtidig truffet Sondre Solholm Johansen. En omdiskutert situasjon keeperen ikke skjønte stort av.

– Jeg er helt klart først på ballen, og det er mulig jeg treffer ham med deler av armen eller kroppen, men da dommeren blåste trodde jeg det var frispark til meg, sier Sandberg til VG.

– Det viktigste er seieren, men det er klart det ødelegger litt av opplevelsen min. Det er viktig å holde nullen og trygge inn seieren. Nå ble det ikke akkurat sånn, sier svensken.

Benjamin Stokke scoret sikkert fra 11-meteren i det 90. minutt, men til tross for seks minutter tillegg holdt Stabæk unna og sikret seieren som gjør at de altså har kontakt med nettopp Mjøndalen rett over nedrykksstreken. Tre poeng skiller lagene.

ENDELIG SEIER: Stabæk-spillerne feirer Simen Wangbergs scoring i 1. omgang. Foto: Annika Byrde

– Vi er et bunnlag

Wangberg headet inn det første Stabæk-målet etter 38 minutter. Innlegget fra Sturla Ottesen var perfekt, og Wangberg plasserte avslutningen mellom bena til Mjøndalen-keeper Sosha Makani fra seks meter.

Den 30 år gamle stopperen kom fra Tromsø foran denne sesongen, og er godt vant med både nedrykksstrid og nedrykk.

– Det hadde vært deilig å cruise inn til en åttendeplass, men samtidig er det gøy å føle seg nyttig og kunne påvirke-. Jeg håper vi kan bygge dette unge laget så vi kan få et bedre grunnlag, sier Wangberg til VG.

Men først må nedrykket unngås.

– Det har vært blytungt i perioden der vi ikke har vunnet. I dag synes jeg vi fortjener seieren og for oss var dette en cupfinale. Vi har erkjent at vi er et bunnlag og må kjempe for tilværelsen resten av sesongen, sier Wangberg.

Nye spillere på plass

Den rutinerte danske midtstopperen Kasper Pedersen har signert for Stabæk etter en overgang fra Esbjerg, og den 25 år gamle midtbanespilleren Martin Høyland kommer fra Grorud der han tidligere har spilt under Kjønø.

– Vi trenger spillere som kan gå rett inn på laget og gjøre en jobb. Kasper og Martin er solide forsterkninger som vi sårt trenger i en tropp der vi er sårbare for skader. Så får vi se om det blir en spiss snart også, sier Kjønø.

Det er ventet at Pål Alexander Kirkevold signerer fra danske Hobro i løpet av kort tid.

PS! Stabæk møter Ull/Kisa i cupen førstkommende søndag, og én uke senere er det Sarpsborg 08 i serien hjemme. Mjøndalen skal møte Notodden i cupen før Tromsø kommer på besøk til Consto Arena 8. august.