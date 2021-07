Stabæk med etterlengtet seier

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen - Stabæk 1–2) Etter åtte tap og én uavgjort på ni siste kamper løsnet det endelig for Stabæk. Simen Wangberg (30) og Oliver Edvardsen (22) scoret ett mål i hver omgang i nøkkelkampen mot Mjøndalen.

Dermed tok Stabæk sin første trepoenger siden 2–0-seieren mot Brann 27. mai, og står med ni poeng.

– Nå blir det inn å juble i garderoben, så blir det inn i tankeboksen, sier Stabæk-trener Eirik Kjønø etter å ha avsluttet to måneders tørketid på seiersfronten.

Men det ble spennende på slutten da Stabæk-keeper Marcus Sandberg fikk straffe imot seg etter å ha bokset unna en ball og samtidig truffet Sondre Solholm Johansen.

Benjamin Stokke scoret sikkert fra 11-meteren i det 90. minutt, men til tross for seks minutter tillegg holdt Stabæk unna og sikret seieren som gjør at de har kontakt med nettopp Mjøndalen rett over nedrykksstreken. Tre poeng skiller lagene.

Wangberg headet inn det første Stabæk-målet etter 38 minutter. Innlegget fra Sturla Ottesen var perfekt, og Wangberg plasserte avslutningen mellom bena til Mjøndalen-keeper Sosha Makani fra seks meter.

– Det ble en ordentlig møkkakamp, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen på Discovery+.

Bortelaget doblet ledelsen i det 78. minutt da Kornelius Normann Hansen slo en fin pasning frem til Oliver Edvardsen, og sistnevnte scoret i sin tredje kamp på rad med en herlig lobb over Makani.

