GÅR ALLTID FORAN: Thomas Delaney brøler i Baku for å feire Danmarks kvartfinaleseier mot Tsjekkia i EM. Foto: REUTERS

Danmarks vinnerskalle ble nesten gitt opp av Solbakken: − Vi hadde noen krasjer

Han brukte utsiden av skallen til å sende Danmark mot EMs semifinale, og på innsiden har Thomas Delaney (29) vært minst like nådeløs for å komme seg videre.

Av Øyvind Herrebrøden

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Han hadde veldig lang vei for å slå gjennom, sier Ståle Solbakken, som alltid har trukket frem tre ting som ikke er like i øyenfallende hos sin tidligere midtbanemann og kaptein i FC København:

Mentaliteten, lederegenskapene og hodespillet.

Thomas Delaney fikk bruk for alt da danskene sjekket ut Tsjekkia av mesterskapet og flyttet seg selv inn på Wembley, der England venter onsdag kveld i Danmarks første semifinale siden 1992.

Den halvt amerikanske københavneren nikket inn 1–0, han kriget til han ble byttet ut, og han var førstemann borte hos Pierre-Emile Højbjerg og fikk samlet sammen midtbanekollegaen, oppløst i tårer etter kvartfinaletriumfen.

– At han scorer med hodet, overrasker ikke meg. Det blir lite fokusert på, han er bare rundt 180, men har et fantastisk hodespill. Motstanderen ser gjerne på ham som trussel nummer fem eller seks, eller de lar ham gå fri. Det angrer mange bittert på, sier Ståle Solbakken.

Tsjekkia gjør det nå. Erling Braut Haalands lagkamerat fra Dortmund fikk stå alene da han scoret sitt sjette landslagsmål. Fire av dem er med hodet.

LUFTKRIGER: Tsjekkias Tomás Soucek får kjenne på en av Thomas Delaneys styrker som fotballspiller. Foto: REUTERS

I tvil

Den norske landslagssjefen har en helt avgjørende rolle i Thomas Delaneys karriere. Solbakken ga ham debuten som 17-åring mot slutten av nordmannens første periode som trener for hovedstadsklubben, og da Solbakken returnerte etter oppholdene i Köln og Wolverhampton, skulle Delaney være sentral i nordmannens restart av FCK.

Noe av det første var et Champions League-møte med Juventus, og alle som var til stede i 1–1-kampen i Parken, kunne se at det var noe i Thomas Delaney, der han holdt stand mot Pirlo, Pogba og Vidal på motstandermidtbanen. Men Solbakken var usikker på om Delaney hadde nok.

– Jeg var litt i tvil om han skulle klare det. Han var omtrent på samme nivå som da jeg dro. Danskene har et uttrykk som heter «flue i en flaske», og sånn var han: Han var helt vill, han var overalt, men ingen steder, beskriver Ståle Solbakken.

– Så tapte vi 0–1 i Aalborg, og jeg og assistent Brian Riemer hadde en lang snakk om «hva gjør vi nå». Gutten hadde en herlig stå-på-vilje og mentalitet, og vi kjørte ham ganske hardt. Men han klarte ikke å få ro på ballen. Han mistet så mange baller. Vi ble enige om å gi ham et halvt år og 20 kamper til, minnes nordmannen.

Delaney endte på 10-gangen. Han avsluttet som suveren lagkaptein i en sesong der FC København vant «The Double» og var noen skader og en scoring fra å avansere til sluttspillet i Champions League. Blant annet knuste de Club Brugge 4–0 og Delaneys halvvolley fra den kampen er blant de vakrere i turneringens historie:

Typisk kapteinstype

Samme europeiske toppnivå var det ikke nødvendigvis alltid mellom Solbakken og Delaney. Dansken har fortalt hvordan de kunne stå og rope til hverandre, da Delaney sendte noen baller opp på tribunen på en treningsleir, skrek nordmannen på ham merkelappen «Superligaens dårligste midtbanespiller!».

– Da var han på vei. Da kunne jeg si det, presiserer Solbakken, som i dag vurderer Delaney som den jevneste han hadde på sine totalt 13 år i København; den som bidro mest over flest kamper.

– Vi hadde noen krasjer underveis. Han var ikke like glad i meg hele tiden. Men jeg tror det hjalp. Det handlet litt om frustrasjon over at han ikke tok det siste steget, og jeg ga ham ekstremt med tillit. Men da det kom, kom det som F. Da så han seg aldri tilbake, sier Ståle Solbakken.

Tom Høgli spilte også med Delaney, kaller ham «typisk kapteinstype» og merket seg det voldsomme motet i spillet hans, uansett om det var Randers eller Real Madrid på motsatt halvdel.

Også utenfor stadion virker dansken å ha den samme selvtilliten. Han greide iallfall å sjarmere kjæresten Michelle Lindemann Jensen, selv om et FCK-symbol hverken var svigerfars eller svogerens drøm.

SVOGER: Mike Jensen – som i dag spiller for Køge – er broren til Thomas Delaneys kone Michelle. Her i kamp for Rosenborg i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

Halv pris

Sistnevnte er nemlig mangeårig Rosenborg-profil Mike Jensen – og i den familien handler alt om Brøndby. Jensen senior var både spiller og trener for FCKs blågule byrival, men nå er han blitt morfar til Delaneys datter.

– En av styrkene hans er at han slapper av utenfor banen. Han fant seg en fantastisk kone, og de to er flinke til å skape et miljø for spillere og spillerkoner. Han er ingen fotballnerd, og på spillersamtaler er ikke han typen som kommer med åtte A4-ark og spør om det ene eller andre. Han vil ha beskjed om hva han skal gjøre eller hva han kan forbedre. Og så tenker han ikke så mye på det, utenom når han går på banen, forteller Solbakken.

Han endte med å selge ham til Werder Bremen i Bundesliga og opplevde en fotballøkonomisk sjeldenhet. Den tyske klubben ville egentlig bare ha Ludwig Augustinsson (Sveriges venstreback i EM) den gangen, men ble nærmest «overtalt» av Solbakken til også å hente Delaney.

Rune Bratseths gamle klubb fikk ham for tilnærmet halv pris, rundt 15 millioner kroner.

Solbakken forteller at FCK samtidig sikret en videresalgsklausul på 20 prosent, og da Borussia Dortmund kjøpte ham for rundt 200 millioner halvannet år etter overgangen til Werder Bremen, tjente FCK betydelig mer på videresalget enn selve transferen.

– Da Delaney slo skikkelig til i Champions League, innstilte Evertons speider Bryan King knallhardt på at Everton skulle kjøpe ham. Men da hadde Koeman akkurat kommet dit og ingen fikk ut fingeren, røper Solbakken i dag.

Det var neppe noen nedtur å ende i Borussia Dortmund. Eller på Wembley i EMs semifinale med Danmark mot England. En perfekt ramme for Thomas Delaney, ifølge Ståle Solbakken.

– Han ble ikke kjøpt av Dortmund fordi han er en bedre fotballspiller enn dem som var der. Han ble kjøpt for lederegenskapene sine. Da jeg fikk sparken i FCK, var det han som skrev den flotteste tekstmeldingen til meg. Nå ringes vi av og til, vi bytter litt på å passe på Haaland, gliser Norges landslagssjef.