Kommentar

Kan bli en man husker for alltid

Av Knut Espen Svegaarden

DEN GANG DA: Leif Gunnar Smerud med sin selvlagde førsteside i VG for sju år siden. Foto: Trond Solberg

I 2013 håpet han på å «fosse ut i Europa». Da fosset i stedet Hønefoss ut av Eliteserien. Drøyt sju år senere får Leif Gunnar Smerud (43) likevel en mulighet til å vise Europa at han er en fotball-leder for fremtiden.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

40 år etter «The Miracle on Ice», da USA slo storfavoritten Sovjetunionen i OL-finalen i ishockey, kan vi få «The Miracle on Grass», i Wien – hvis Norge mot alle odds skulle slå Østerrike i fotball.

Det er vanskelig å finne noe å sammenligne med, når det norske A-landslaget i fotball for herrer kan ende opp med 13 debutanter i en kvalifiseringskamp. Det nærmeste blir Tsjekkia, som stilte med ni debutanter mot Skottland i Nations League i september i år. Covid-19 var årsaken der også. Tsjekkerne tapte 1–2.

Danmark stilte med 17 debutanter i 2018, men det var en treningskamp, da de faste landslagsspillerne var i streik.

Nå kommer Norge med et «sammenrasket» lag av 17–18 norske fotballspillere, de fleste av dem har ikke vært med i Lars Lagerbäcks bruttotropp på 30 mann en gang. De blir kalt «nødlandslaget». Et C-landslag er kanskje det mest presise.

les også Østerrike-kaptein før Norge-møte under portforbud: – Vi er ekstremt bortskjemte

Men når nøden er størst, så bruker du de mulighetene du har. Og Norge har, heldigvis, mange fotballspillere ute i Europa. At de i det hele tatt har klart å få satt sammen en tropp på så kort tid, er imponerende nok.

Og hvis de, mot all sunn fornuft og logikk, skulle vinne kampen i Wien, Østerrike onsdag kveld, så vil denne gjengen fotballspillere for alltid bli en kultgjeng som de fleste vil vite navnene på.

Sent onsdag kveld kan kanskje de norske heltene hete Jørgen Strand Larsen eller Julian Ryerson.

Hvis ikke, så blir det bare et skuldertrekk og «det gikk selvsagt ikke» som standard uttalelse i timene og dagene etterpå.

les også Sjekk coronalisten: Smitten blomstrer på landslagene

Men som jeg har skrevet tidligere: Svakheten til norsk fotball de siste 10 årene, minst, er at spillerne er for jevngode, det er for få som skiller seg ut. Men akkurat onsdag kveld er dette en fordel. Det trenger nødvendigvis ikke være så stor forskjell på et Lagerbäck-lag og et Smerud-lag i en enkeltkamp.

Vi har sett det mange ganger før: I fotball kommer det mange merkelige resultater. Når et lag som ligger under 3–0 ved pause, og får en mann utvist (Joey Barton) i pausen, kan komme tilbake og vinne 4–3, som Manchester City gjorde mot Tottenham i en FA Cupkamp på bortebane i 2004, så er det meste mulig.

I 1989 måtte ikke bare Arsenal vinne over Liverpool på Anfield i den siste serierunde, de måtte vinne med to mål for å bli ligamestre. Michael Thomas scoret seiersmålet på overtid.

Så alt er mulig.

les også Bråtveit med negativ test – kan fly til Wien onsdag

Vi har sett det i den norske cupen, vi har sett det i FA Cupen i England: Sensasjoner skjer. I en Champions League-kamp for noen år siden, hadde Barcelona ballen i 90 prosent av tiden mot Celtic.

Celtic vant 1–0.

I fotball er det mulig å vinne selv om du ikke har ballen. Det skiller fotball fra andre spill. Og det blir nok sånn i Wien onsdag kveld også: Et norsk C-landslag som ligger lavt, godt organisert, konsentrert - og prøver å kontre inn et mål, eller få en dødball eller fire som skaper farligheter.

Der ligger muligheten. Jeg vil anslå sjansen for norsk seier til 10 prosent. Men som Jim Carey, i filmen «Dum og dummere», sa til dama som levnet han 0,01 prosent sjanse til å få en date med henne:

«Så det ER en sjanse altså ...»

les også Det evige talentet

I fotball er det alltid en mulighet. Og Leif Gunnar Smerud, utdannet psykolog, vil bruke alt han har av kløkt og kunnskap for å preparere dette laget, denne gratis-sjansen han nå har fått, for alt den er verd.

For Smerud er dette også en personlig mulighet til å vise seg. For jobben etter Lars Lagerbäck er en jobb han ønsker seg, og blant enkelte i Norges Fotballforbund har han en stor stjerne, som den typen han er.

Da skader det ikke å starte søknaden med å vinne en sensasjonell seier med et norsk C-landslag.

Da blir Leif Gunnar Smerud også en mann folk for alltid vil huske.

les også Derfor blir ikke Ødegaard med på «nødlandslaget»: – Frustrerende tunge dager

PS! Regnestykket for hvordan Norge eventuelt skal vinne sin Nations League-pulje er komplisert. Det enkleste er å vinne onsdagens kamp i Wien med to mål. Da er Norge puljevinnere – uansett. Vinner Norge med et mål, kommer det an på hva sifrene blir, fordi Østerrike vant 2–1 i Oslo. Vinner Norge 3–2 så holder det, det samme med 2–1 på grunn av bedre målforskjell. Skal det holde med 1–0, så må Norge få medhold i anken om å få spille den avlyste kampen mot Romania – eller i det minste få loddtrekning om resultatet der.

Det hele er komplisert.

Jeg tror vi bare får se an onsdagens kamp først.

Vinnes den, vil det uansett være en prestasjon som vil stå der for alltid.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 18.11.20 kl. 15:30