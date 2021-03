GAMMEL HELT: Thierry Henry regnes som en av tidenes beste spisser og lar seg engasjere i debatten om hvem som er beste: Erling Braut Haaland eller Kylian Mbappé. Foto: Ryan Remiorz / The Canadian Press

Spisslegenden Henry hyller Haaland: − Det er ikke normalt

Thierry Henry (43) nøler med å plassere Erling Braut Haaland (20) over landsmannen Kylian Mbappé (22), men mener nordmannen kan velge og vrake blant verdens storklubber. Jamie Carragher (43) setter Haaland øverst i talentduellen.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

De blir trukket frem som to spillere som vil prege fotballen det neste tiåret, og i Sky Sports’ studio mandag kveld var Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé nok en gang diskusjonstema.

I panelet satt Thierry Henry og Jamie Carragher for å debattere: Hvem av de to supertalentene er best?

– Jeg har alltid valgt Mbappé tidligere, men det er noe med Haaland. Han ser gal ut, men på en bra måte. Han bryr seg ikke. Se på feiringen hans i Champions League med keeperen. Jeg elsket det, sier Liverpool-legenden Carragher

– Jeg liker det. Det er en del av spillet og det er fint å se noen karakterer. Keeperen ga ham inn, men straffen måtte tas om igjen og han scoret, sier Henry med henvisning til Haalands feiring i forrige Champions League-kamp mot Sevilla hvor han hevnet seg på motstanderens keeper:

Ifølge Sky Sports har Haaland scoret på 44 prosent av sjansene i Champions League-karrieren for RB Salzburg og Borussia Dortmund. Han står med totalt 20 mål på 14 kamper i den prestisjefulle turneringen.

– Det er ikke normalt. Det jeg liker er at han er så stor og sterk. Jeg ville ikke likt å forsvare meg mot ham, sier Henry, som selv scoret 228 mål på 376 kamper for Arsenal.

Nordmannen er også toppscorer i årets utgave av turneringen med ti mål, fire flere enn Mbappé.

– Jeg kan ikke gå imot landsmannen min. Men de er ulike, det må man forstå. Det er svært vanskelig å velge. De er ulike spisser, hva med å ha begge to? Det høres ut som galskap, sier Henry og foreslår Manchester City som en klubb som kan fange begge to i sitt nett.

– Jeg går for Haaland, skyter Carragher, som nå har bestemt seg, inn.

Samme hvem som er best av angrepsstjernene – Henry tar seg god tid til å fullrose den 20 år gamle nordmannen. Den tidligere Arsenal-stjernen sammenligner Haaland med en gammel spissrival av ham selv, Ruud van Nistelrooy.

– De er ikke nødvendigvis så like i hvordan de spiller, men viljen de har. De ønsker å drepe, de vil være i boksen. De ser på forsvarerne og forteller dem «du vil ikke klare å leve med meg», mener Henry.

Haaland ankom Dortmund i starten av 2020, men spekulasjonene om hva som blir neste stoppested er for lengst i gang. Det blir hevdet at spissen har en klausul som gjør ham tilgjengelig for knappe 700 millioner kroner sommeren 2022, men at flere klubber vurderer å kjøpe ham for høyere summer allerede i dette sommervinduet.

Henry mener alle de største klubbene vil ha Haaland på ønskelisten.

– Han har folk som tar seg av ham, så jeg trenger ikke å fortelle ham noe som helst. Han har allerede nådd toppen, til tross for alderen. Jeg mener at denne fyren kan gå hvor som helst og lykkes. Han kan velge og vrake, sier han.