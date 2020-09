Kommentar

Delvis åpning for bredden: Spar oss for sutring

Av Leif Welhaven

Kulturminister Abid Raja, som her trener med jentene i Lillesand tidligere i år, gir grønt lys for deler av breddeidretten hva gjelder kontakttrening. Foto: Mattis Sandblad

Norsk idrett kan juble over at rundt 23.000 kommer i kontakttrening igjen, eller sutre over at alle ikke får slippe til på likt. Det valget bør være enkelt.

Alle som driver med idrett ønsker selvsagt å komme tilbake til en tilnærmet normalitet så fort det lar seg gjøre. Nyheten om at regjeringen nå velger å myke opp enmetersregelen for en del av breddeidretten for trening, er det mulig å ha ulike oppfatninger om under rådende omstendigheter. Men fra idrettens ståsted er dette rett og slett fantastiske nyheter. Samtidig setter det mange ildsjeler på en skikkelig prøve, etter at tålmodigheten allerede er strukket langt under ekstraordinære forhold.

Det er nemlig ikke nødvendigvis så enkelt å takle rent psykisk at noen i idrettsfamilien får lov til noe en selv fortsatt må vente med. Og det er jo akkurat det som nå skjer. Om noen fikk inntrykk av at all breddeidrett slippes løs, så er det altså ikke det som er situasjonen.

Kulturminister Abid Raja inviterte i sommer idretten til selv å sette opp en prioriteringsrekkefølge for en gradvis innfasing når smittevernsituasjonen tillater det. Nettopp dette er det som nå innfris fra myndighetshold. Det er altså idretten selv som først får i gang det idretten selv har valgt å plassere i «fase 1». Det bør idretten være glade for.

Det innebærer at en rekke særforbund, også blant de mindre, nå kommer i gang igjen med trening innenfor enmeterssfæren. Men for flere, også innen den største idrettsgrenen fotball, er et fortsatt forbud. I fotballen gjelder coronanekt fra fjerde divisjon og nedover for herrer på ubestemt tid.

Gitt intensiteten i debatten og frustrasjonen fra fotballfolkets side de siste månedene, er det ingen grunn til å tro at nyheten fra regjeringen vil møte så mye forståelse. En hel sesong er avlyst i bredden, og ingen vet hvor hurtig det vil være mulig og forsvarlig å åpne opp for alt og alle hva gjelder kontakttrening.

Denne frustrasjonen er på et emosjonelt plan selvsagt forståelig, og det er konsekvenser av en langvarig nedstengning i bredden som er alt annet enn hyggelige. Det gjelder ikke minst samhold, inkludering og ulike sosiale faktorer. Hvor stort det endelige frafallet viser seg å bli, vet vi ikke per i dag. Men det er grunn til å tro at fotballforbundet står overfor en formidabel oppgave med å komme tilbake til ønsket nivå etter at alt er åpnet igjen etter virusmarerittet.

Om man evner å se det store bildet, er det imidlertid fornuft i at igangsettingen av kontaktidrett tas steg for steg, selv om det svir på et følelsesplan. Og som en konsekvens av et prinsipp om å ting skrittvis, vil det jo følge automatisk at noen må vente til de senere fasene. Det rammer altså blant annet fotballens nederste divisjoner.

Alle kan skjønne at det ikke er noe stas, men denne differensieringen som nå skjer på fotballsiden underbygger ytterligere at den prioriteringene myndighetene tydelig valgte faktisk blir fulgt opp.

Næring ble satt høyt opp av regjeringen, og toppfotballens næringsvirksomhet klarte å få grønt lys tidlig, og har kommet langt bedre ut enn mange andre.

Barn og unge var et annet prioritert område, og her ruller fotballen igjen for lengst.

I diskusjonen om bredden har enkelte fra fotballsiden trukket frem at det på nivå fire er mange som satser hardt, og at stoppen kan være skadelig på talentutviklingssiden. Det som nå gjøres gjennom idrettens egen fasetankegang, er at det trekkes et enda tydeligere skille på fotballsiden. Det innebærer at de som nå må vente i enda større grad, om man liker uttrykket eller ei, er voksne mennesker som har fotball som en fritidsaktivitet. I denne gruppen har fotballen en vanvittig stor verdi, og det er leit at det drøyer. Men når noen først må vente videre, og det fremstår forsvarlig at det forblir slik, er det mye fornuft i planen slik den er satt opp. Hobbyen tåler vi at venter litt.

Allerede ser vi en del misnøye i sosiale medier, men beskjeden som kom fra myndighetene om delvis gjenåpning i bredden bør mottas med størst mulig glede og lettelse.

Her snakker vi om et halvfullt glass. Og vel så det.

