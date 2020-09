SATSER STORT: David Beckham skal nå på børs med sitt esport-team. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Nå går Beckham på børs med e-sport

David Beckham (45) fortsetter å utvide sitt imperium. Nå går han på London-børsen med sitt e-sport-team.

Nå nettopp

Financial Times og Guardian er blant mediene som skriver at Beckhams esport-team vil samle inn hundrevis av millioner kroner for å satse i den store verden av «online gaming».

Selskapet heter Guild Esports og har den tidligere fotballstjernen som hovedeier. Planen er å opp til 20 profesjonelle spillere i stallen, ifølge Financial Times.

Meningen er å hente 20 til 50 millioner pund fra markedet, skriver Guardian. Det er mellom 235 og 590 millioner norske kroner.

Sky Sports skriver at Beckham-selskapet vil benytte muligheten etter at online-spill har hatt en kraftig økning som følge av corona-krisen, som har tvunget folk til å sitte hjemme.

Samtidig har Beckham i 2020 den første sesongen i amerikansk «soccer» med sin klubb Inter Miami – som ligger på bunnplass av de 14 klubbene i Eastern Conferece, og som har fått merke de økonomiske konsekvensene av coronaen på fysisk sport.

Navnet på klubben er egentlig Club Internacional de Fútbol Miami, men på engelsk er den best kjent som Inter Miami. Den siste uken er det blitt skrevet at Juventus-stjernen Gonzalo Higuaín er på vei til klubben, men dette er foreløpig ikke bekreftet på noe hold.

Forbes skrev i 2019 at hele Beckham-konsernet, Beckham Holdings, var priset til mer enn 1,3 milliarder kroner.

Beckham lanserte sine planer om et fotballag i Miami allerede i 2014, men det var en lang prosess før klubben endelig ble godkjent for MLS i 2018 og altså kunne gjøre sin debut i 2020. Foreløpig spiller de i Fort Lauderdale, men deres nye stadion, Miami Freedom Park, skal etter planen stå ferdig i 2022.

Etter fem strake åpningstap sikret Inter Miami seg sin første seier for litt over to uker siden med 3–2-hjemmeseier over Orlando.

Siden har Miami-klubben opplevd måltørke i tre strake MLS-kamper. Men forsvaret har i det minste gjort jobben sin ved å stenge eget bur i de to seneste kampene - blant annet med 0–0 borte mot nettopp nattens motstander Atlanta United.

Florida-klubben gått på seks tap der alle har vært med ett måls margin.

Atlanta United har vunnet én av sine syv seneste matcher, og laget er på trenerjakt etter at nederlenderen Frank de Boer mistet jobben i slutten av juli.

Publisert: 09.09.20 kl. 15:29

