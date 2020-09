Klar for storkamp mot Milan: – Tidenes test for Bodø/Glimt

BODØ/OSLO (VG) (Bodø/Glimt – FK Žalgiris 3–1, Shamrock – Milan 0–2) Italienske Milan ble som ventet Bodø/Glimts neste motstander i Europa League-kvalifiseringen. Og Zlatan Ibrahimovic (38) er klar.

Torsdag kveld scoret supersvensken det første målet mot irske Shamrock Rovers – etter å ha vært ute i et par kamper. Mens Bodø/Glimt vant 3-1 uten å imponere voldsomt mot Zalgiris Vilnius hjemme på Aspmyra tidligere på kvelden.

Tyrkiske Hakan Çalhanoğlu fulgte opp Ibrahimovic’ fulltreffer med å sette det andre målet etter pause. Mens Bodø/Glimt bokførte sin 20. strake hjemmekamp uten tap i alle turneringer.

Rekken løper helt siden Strømsgodset kom på besøk 16. juni i fjor, og fra og med 2–0-seieren mot drammenserne har Glimt 17 seirer, tre uavgjorte – og 70 scoringer på eget kunstgress. Det er statistikk som helt sikkert er hyggelig i håndbagasjen på vei til Milano.

– Det blir tidenes test for Bodø/Glimt. Ingen som er med i turneringen, har større meritter. De har vært det nest beste laget i Italia etter de startet opp igjen. Vi møter et godt fotballag, en storhet og det er fantastisk gøy og en artig måte å hente referanser på, sier trener Kjetil Knutsen på pressekonferansen på Aspmyra torsdag kveld.

Han var heller nøktern i beskrivelsene av 3–1-seieren mot Zalgiris.

– Vi skal være glade for at vi kom til tredje runde. Vi får erkjenne at dette var under nivået vi normalt er på, og bør være på. Vi begynner dårlig, og det er noe litt dødt over alt vi foretar oss. En jojo-kamp. Vi gjør det vi trenger, oppsummerer Kjetil Knutsen på pressekonferansen på Aspmyra torsdag kveld.

Scoret og serverte

Først de siste 15 minuttene, da stillingen fortsatt var 2–1 til Glimt, virket motstanderen fra Litauen virkelig kjørt. Da Patrick Berg viste at kan fiske også på fotballbanen, da han lå som gjedda i sivet på bakre stolpe og sendte Glimt-mål nummer tre i nettet, var kampen punktert.

Først hadde spissen Victor Boniface forvandlet corneren fra Philip Zinckernagel til ferdigscoret for Berg med en stuss.

Zinckernagel var direkte involvert også på de to første, som kom litt imot spillets gang, da gjestene hadde yppet seg gjennom den første halvtimen på Aspmyra:

Først kranglet Sondre Brunstad Fet seg gjennom forsvaret og ga seg ikke i duellen mot keeper. Det endte med at ballen ble fri, dansken utnyttet situasjonen og dunket 1–0 i det ubevoktede målet, mens ropte Žalgiris-spillerne forgjeves på frispark.

De slo imidlertid kjapt tilbake og utlignet til 1–1 ved Liviu Antal etter et fint angrep. Men Glimt gjenerobret ledelsen da Zinckernagels skrudde corner fra venstre gikk via et Žalgiris-hode og falt ned på bakre stolpe, der Boniface skjøv inn 2–1 og hans åttende scoring for sesongen.

BLE BERG-TATT: Fra kloss hold scoret Patrick Berg Bodø/Glimts siste mål. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

På Patrick Bergs 3–1-mål ni minutter igjen å spille ble gjentok det meste seg: Igjen skrudde Zinckernagel en corner i retning Boniface, og kraftspissens viderebefordring av ballen satte altså Berg i en posisjon der han ikke kunne unngå å score.

Midtbanegeneralen er naturligvis med mot Milan om en uke, som blir klubbens fjerde kamp mot et italiensk lag. Tidligere har Bodø/Glimt møtt Napoli, Inter og Sampdoria – og alle matchene er spilt med en fra Berg-familien representert på banen.

– Det er noe annet å spille i Europa. Det er en annen type fotball, det spilles på en annen måte, det er en annen greie. Vi er ikke utlært i det gamet etter to fotballkamper. Norsk fotball er intensiv, mye dueller og høyt press. Disse lagene spiller på en annen måte. Du må fort akklimatisere deg, beskriver Knutsen om forskjellen fra Eliteserien til Europa

PS! Brann var det forrige bortelag som vant på Aspmyra – 19. mai i fjor. Søndag møter Glimt nettopp bergenserne igjen, men denne gangen i Bergen.

