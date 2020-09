SCORER: Patrick Berg scorer Bodø/Glimts siste mål. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Glimt nærmer seg storkamp mot Milan etter sin 20. strake hjemmeseier

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – FK Žalgiris 3–1) Bodø/Glimt imponerte ingen, men har glemt hvordan det er å tape på uinntagelige Aspmyra. Žalgiris fra Litauen maktet ikke å gi dem påminnelsen.

Dermed ble det nok en Bodø/Glimt-seier, og 3–1-triumfen i andre runde av Europa League-kvalifiseringen er samtidig klubbens 20. strake hjemmekamp uten tap i alle turneringer.

Rekken løper helt siden Strømsgodset kom på besøk 16. juni i fjor, og fra og med 2–0-seieren har Glimt 17 seirer, tre uavgjorte – og 70 scoringer på eget kunstgress.

Men finspillet som Bodø/Glimt har vist i nesten hver kamp i Eliteserien lot vente på seg mot laget fra Litauen. Først de siste 15 minuttene virket motstanderen virkelig kjørt, og Patrick Berg viste at kan fiske også på fotballbanen, da han lå som gjedda i sivet på bakre stolpe og sendte Glimt-mål nummer tre i nettet. Da hadde spissen Victor Boniface forvandlet corneren fra Philip Zinckernagel til ferdigscoret for Berg med en stuss.

– En kamp under pari, men de tar seg til slutt greit videre. Det er det viktigste, og mest sannsynlig får de en storkamp i neste runde, sier tidligere Glimt-ving Trond Olsen til VG.

Som ekspert for rettighetshaver Avisa Nordland var Olsen en av få som fikk se Bodø/Glimt-kampen live på stadion, der UEFA-reglementet ikke tillater tilskuere.

Høyst sannsynlig venter nå et møte med Milan og Zlatan Ibrahimovic, dersom det italienske laget slår irske Shamrock Rovers i sin kamp (spilles nå).

Hjemmelaget tok ledelsen både 1–0 og 2–1 før pause, selv om det var litt imot spillets gang. Utover et Boniface-skudd fra 16 meter var scoringene de to eneste målsjansene de helgule produserte før pause.

Men det er scoringene som teller – og der gjorde Bodø/Glimt altså jobben.

Først kranglet Sondre Brunstad Fet seg gjennom forsvaret og ga seg ikke i duellen mot gjestenes keeper. Det endte med at ballen ble fri, og mens Philip Zinkernagel utnyttet situasjonen og dunket 1–0 i det ubevoktede målet, ropte Žalgiris-spillerne forgjeves på frispark.

De slo imidlertid kjapt tilbake og utlignet til 1–1 ved Liviu Antal etter et fint angrep. Men igjen var Zinckernagel involvert. Danskens corner fra venstre skrudde helt over på bakre stolpe, og der fikk Boniface en enkel jobb med å skyve 2–1 og hans åttende scoring for sesongen over streken.

På Bergs 3–1-mål gjentok det aller meste seg: Igjen skrudde Zinckernagel en corner i retning Boniface, og spissens viderebefordring av ballen satte altså midtbanegeneralen i en posisjon der han ikke kunne unngå å score.

PS! Brann var det forrige bortelag som vant på Aspmyra – 19. mai i fjor.

Publisert: 17.09.20 kl. 19:47

