SEVILLA-JUBEL: Ivan Rakitic (nummer to fra høyre) jublet for mål. Barcelonas keeper Marc Andre ter Stegen og Oscar Mingueza (t.h.) fortviler, mens Jordi Alba (t.v.) slår ut med hendene. Foto: Angel Fernandez / AP

Rakitic senket gamleklubben og Messi

(Sevilla-Barcelona 2–0) I sommer forlot Ivan Rakitic Barcelona til fordel for Sevilla. Onsdag kveld viste han ingen nåde mot gamle lagkamerater i semifinalen i Copa del Rey.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fem minutter før full tid takket Rakitic for sist, han dundret ballen i nettaket bak Marc Andre ter Stegen, etter et strålende løp. Da var det 2–0.

Men det var Jules Kounde som sendte Sevilla i ledelsen, også det en fabelaktig scoring, etter 25 minutter.

Midtstopperen tok med seg ballen fra midten, spilte seg gjennom, var kjapp og satte ballen pent forbi ter Stegen. Rolig og raskt på samme tid fra Kounde.

Dermed har Sevilla sikret seg et fint utgangspunkt foran reurkampen, da semifinalene i Copa del Rey spilles i best av to kamper.

SCORING: Sevillas midtstopper Jules Kounde scoret etter 25 minutter. Foto: Angel Fernandez / AP

les også Barcelona til sak etter at Messis gigantlønn ble avslørt

Hjemmelaget hadde flere sjanser og en enorm mulighet til å øke like før pause. Sergio Escudero fikk ballen servert på cirka 15 meter. Han fikk all verdens tid til å lade skuddfoten før han klinket til, men ter Stegen i full strekk fikk en hånd på den. Enorm redning.

Lionel Messi var god. Han hadde flere muligheter til å sette ballen i mål, og han ble bedre og bedre utover i kampen. En av de største Messi-sjansene kom etter 55 minutter. Han tok ballen selv, danset seg fremover. Spilte vegg med de Jong og skjøt. Men Sevillas keeper Bono var også på jobb på Estadio Ramon Sanchez Pizjuan i Sevilla.

Resultatet fremstår ikke helt rettferdig. Barcelona hadde spillet og sjansene i store deler av kampen. Men Sevilla scoret.

les også Barcelona til cupsemifinale etter utrolig snuoperasjon

DUELL: Lionel Messi (t.v.) i duell med målscorer Jules Kounde. Foto: Julio Munoz / EFE

Returkampen spilles på Camp Nou onsdag 3. mars. Den kan du se på VG+.