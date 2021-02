OMDISKUTERT: Sammenstøtet mellom Jordan Pickford og Virgil van Dijk i det siste Merseyside-derbyet, som var den 17. oktober. Foto: Laurence Griffiths / PA Wire

Van Dijk-skaden: − Jo mer tid man tar seg, jo bedre er det

Virgil van Dijk (29) smiler bredt og trener på bilder som ble lagt ut denne uken, men ekspertene heller kaldt vann i årene på Liverpool-fans som håper at han snart er tilbake.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sjekk ut våre helgetips!

Liverpols forsvarssjef fikk en alvorlig kneskade da de to Liverpool-klubbene møttes sist. Foran lørdagens Merseyside-derby er det lite som tyder på at stopperen blir å se mer i den røde drakten i 2020/21-sesongen.

Fysioterapeut Nick Worth sier til The Athletic at det normalt er snakk om ni måneder for korsbåndskaden som Liverpools stopper pådro seg da Everton og Liverpool møttes den 17. oktober.

Her kan du spille Lotto før kl. 18.00 i kveld!

Måten van Dijk pådro seg skaden, ble omdiskutert. Liverpools forsvarssjef måtte forlate banen etter bare syv minutter – etter et ublidt møte med Everton-keeper Jordan Pickford. Målmannen slapp unna både straffe og rødt kort på grunn av en offside. Nederlenderen pådro seg en alvorlig korsbåndskade.

Noen dager etter sa Everton-manager Carlo Ancelotti:

– Det var feil timing. I Premier League går det så fort at det er vanskelig å unngå å komme litt sent inn. Det skjedde med Jordan, men intensjonen var å nå ballen. Det var ikke å skade van Dijk. Dette vet Virgil van Dijk. Jordan er veldig lei seg, sa Everton-sjefen og håpet å se nederlenderen tilbake på banen så snart som mulig.

Denne uken ble det offentliggjort bilder av Virgil van Dijk som trener sammen med en annen langtidsskadet, Joe Gomes. Ut fra bildene ser det positivt ut, men Jürgen Klopp har overhodet ikke kommet med noen antydninger om at van Dijk blir å se mer denne sesongen.

– Han ser veldig bra ut. Jeg snakket med ham i morges, jeg hadde ham på telefonen og han er i veldig godt humør. Så det er veldig lovende, men jeg vet ikke når han er tilbake, sa Klopp for nøyaktig en måned siden.

les også Leeds-keeperen truffet i ryggen – tap mot Wolves

Overfor The Athletic demper den rutinerte fysioterapeuten Worth håpet blant Liverpool-fansen.

– Normalt sett sier man det tar ni måneder å bli frisk. Men jo mer tid man tar seg, jo bedre blir det, sier Worth til nettsiden.

Kirurgen David Barrett, som kjenner van Dijk fra Southampton-tiden og som gjør mange korsbåndoperasjoner hvert år, er av samme oppfatning:

– Det tar vanligvis ni måneder å komme tilbake til full styrke, og det er derfor stort sett alle fotballspillere mister en hel sesong. Det er derfor manageren har sagt at han ikke har hørt en lege si at han kan komme tilbake noe før, sier den rutinerte kirurgen. Spørsmålet blir om van Dijk kan rekke sommerens EM-sluttspill.

Eurojackpot: Nå er potten oppe i 347 millioner norske kroner. Her kan du prøve deg!

For Everton-fansen er det derimot hyggelige skadenyheter foran lørdagens derby: Calvert Lewin og Allan er ifølge Ancelotti begge tilgjengelige. Det er bra for Everton, som ikke har vunnet på Anfield siden 1999 og kommer rett fra to tap på fire dager (hjemmekamper mot Fulham og Manchester City).

les også Klopps andre side: En eksamen i ledelse

VG-tips: Liverpool – Everton.

* Liverpool leverte en bunnsolid laginnsats med tirsdagens 2-0-triumf over RB Leipzig i Champions League i Budapest. Den seieren smakte sikkert ekstra godt ettersom laget hadde blitt påført tre strake ligatap i kampene før.

* Anfield-klubben er én tabellplass og tre poeng foran Everton. Hjemmeformen viser 7-2-3 og 22–14 i mål. Men husk at gjestene har spilt én kamp mindre.

* Everton gikk på et 1-3-hjemmetap for nådeløse Manchester City onsdag. Borte er fasiten klart godkjent med 7-2-2- og 18–13 i mål.

* Med vertenes solide angrepsrekke forstår vi at Liverpool er favoritter. Men forsvaret er mer sårbart enn på lenge, og 1,42 i odds på hjemmeseier er ikke så attraktivt.

* Vi prøver et uavgjortspill til 4,70. Spillestopp er kl. 18.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.