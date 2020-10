UTE: Cristiano Ronaldo spiller ikke landskampen mot Sverige etter den positive coronatesten. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det portugisiske fotballforbundet bekrefter: Cristiano Ronaldo testet positivt på coronaviruset

Den portugisiske fotballstjernen er frigitt fra landslagstroppen etter en positiv test. Cristiano Ronaldo (35), som er åtte scoringer unna en ellevill rekord, er dermed utilgjengelig mot Sverige.

Forbundet skriver i pressemeldingen at Cristiano Ronaldo har det fint og ikke har noen symptomer.

Han er nå i isolasjon. Etter den positive testen ble de øvrige spillerne testet og alle var negative. Dermed er resten av troppen tilgjengelig for manager Fernando Santos mot Sverige.

Karantenetrøbbel

Portugiserne trener ellers som vanlig tirsdag ettermiddag, dagen før hjemmekampen mot Sverige i Nations League.

Cristiano Ronaldo la ut dette bildet i sosiale medier mandag kveld:

Tidligere i oktober opplyste helsemyndighetene i Torino at flere Juventus-spillere, inkludert Cristiano Ronaldo, brøt karantene etter at to personer, begge i støtteapparatet til Juventus, testet positivt for coronaviruset.

Da gikk hele Juventus-troppen og klubbens øvrige støtteapparat i isolasjon, men Ronaldo, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo og Rodrigo Bentancur skal ha brutt karantenereglene ved å forlate spillerhotellet fremfor å være i isolasjon til svaret på deres avlagte coronatester.

Jakter ellevill rekord

Portugal hadde to seirer mot Kroatia og Sverige før den tamme 0–0-kampen mot Frankrike, som de er à poeng med.

Sverige har tapt samtlige tre kamper i Nations League-gruppen så langt.

Ronaldo er tidenes mestscorende spiller på det portugisiske landslaget. Han står med 101 fulltreffere på 167 kamper, og jakter tittelen til Ali Daei som den med aller flest scoringer på landslagsnivå.

Iranske Daei står med 109 landslagsmål.

35 år gamle Ronaldo er med andre ord åtte fulltreffere unna å tangere den. Det var mott nettopp Sverige Ronaldo scoret sitt landslagsmål nummer 100 og 101:

Tittelen til Daei har for øvrig stått siden 2003.

Ronaldo mister da også flere av de kommende kampene med klubblaget Juventus. Allerede lørdag skal Torino-klubben møte Crotone i Serie A, før Champions League-gruppespillet sparkes i gang neste uke.

Tirsdag skal «Den gamle dame» til Ukraina for å møte Dynamo Kiev.