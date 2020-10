Kommentar

Verst når det gjelder

Av Knut Espen Svegaarden

UTSLÅTT: Rune Almenning Jarstein og det norske herrelandslaget i fotball. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Serbia 1–2, e.e.o.) Vel er det mye talent i dette, norske landslaget – offensivt. Men bakover er det i lange perioder så svakt at Norge, fortjent nok, må vente i minst to år til før vi får se spillere som Haaland og Ødegaard i et sluttspill.

På den første scoringen sto de i kø for å score. På den avgjørende scoringen sto tre serbere alene foran mål. Selv skuddredde serbere misbrukte ikke den sjansen, og Norge kommer ikke til EM – nå heller.

Og det er helt fortjent.

Kampen, med norske øyne, ble en voldsom skuffelse. Nesten fra start til mål, med noen få små unntak – og fantastisk keeperspill av Rune Almenning Jarstein. Uten en så god keeper kunne det faktisk blitt stygt på Ullevaal torsdag kveld.

Serbia vant fullt fortjent semifinalen på Ullevaal stadion. Norge stilte knapt opp, og i lange perioder ble Lars Lagerbäcks gutter og menn overspilt. Det forteller litt at Serbias vinnermål, i 2. ekstraomgang, kom på den 11. målsjansen serberne skapte.

På bortebane i en avgjørende kamp. Da hadde Norge skapt tre-fire, og var heldige som fikk ekstraomganger.

Norge har ikke direkte tak på play-off-kamper, eller avgjørende kamper i det hele tatt. To tap mot Spania i 2003, to tap mot Tsjekkia i 2005 og to tap mot Ungarn i 2015, var fasiten før gårsdagens kamp.

Foreløpig klarer ikke Lars Lagerbäck å kvitte seg med merkelappen «verst når det gjelder», som det norske A-landslaget i fotball for herrer har hatt over seg de siste 20 årene.

I Norge er det blitt «så nær, men likevel ikke nær nok.» Der land etter land reiser til sluttspill, sitter norske fotballspillere hjemme. Det er blitt en stygg vane, med delvis unnskyldninger som ikke er bra nok – hver gang.

Nå er ikke Serbia noen dårlig motstander, rangert som nummer 31 på FIFA-rankingen mens Norge er nummer 44. Men på Ullevaal torsdag kveld så forskjellen langt større ut.

Det hjelper lite å komme med et par spisser av god europeisk klasse da disse sjelden eller aldri får ballen. Og markering i eget felt, på innlegg og dødball var i lange perioder katastrofal – blant annet på begge scoringene.

Du kommer ikke til et sluttspill med sånne nybegynnerfeil. Men jeg har påpekt det mange ganger før: Hvor er det blitt av midtstopperne, de som klarte å forsvare eget mål? De er fraværende. Hvis Lars Lagerbäck ikke får gjort noe med dette, raskt, kan vi trolig glemme VM 2022 også.

Det var mye, det meste faktisk, som ikke stemte før pause. Norge var heldige som ikke lå under, men det sto 0–0

Fra notatene:

10 min.: «Norge står og spiller fotball. Det kan ikke gå.»

12 min.: «Må få Martin Ødegaard mer involvert.»

22 min.: «Lite som stemmer her.»

25 min.: «Null sjanser for Norge – hjemme.»

30 min.: «Kaptein Johansen borte hos Lars Lagerbäck og keepertrener Frode Grodås – igjen. Det er noe som ikke stemmer.»

Og der stemmer: Ingen ting stemte.

Fra notatene igjen: «For mye på tvers – uten tempo.»

Så er det pause.

Noe må skje etter de 15 minuttene, som oftere enn du tror endrer fotballkamper. Skjer det i dag også?

Tja, det startet med at innbytter Mathias Normann fikk gult kort etter to minutter.

«Et tegn?» ble notert.

Men så var det som om 1. omgang ble spilt om igjen. Det første kvarteret var lik de forrige 45 minuttene – og hadde det ikke vært for keeper Rune Almenning Jarstein, så hadde denne kampen vært kjørt etter 60 minutter.

«Jarstein redder Norge» og «Norge henger i tauene» ble notert, etter en kjemperedning av Jarstein og en for dårlig serbisk heading.

«Nok en sjanse havner i fanget på Jarstein», skriblet jeg.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det gikk 70 minutter før Martin Ødegaard ble satt opp så han fikk fyrt av. Skuddet gikk høyt over. Rune Jarstein vartet opp med nok en god redning, denne gangen på et langskudd fra Aleksandar Kolarov. Og et kvarter før slutt dro King til på halvspretten.

Norge var litt bedre med. Litt.

Så scoret Serbia. Det måtte komme – til slutt, men det hadde faktisk vært bedre om scoringen kom før pause enn etter 81 minutter.

Men så virket det som innbytter Mathias Normann hadde fått nok av at det ikke skjedde noe. To minutter før full tid, tok han ballen i egne bein, gikk og gikk – og det skuddet reddet ekstraomganger for Lars Lagerbäck og Norge.

Strengt tatt var det ikke fortjent, såpass ærlige må vi være.

Og det kunne heller ikke vare.

Norge har mange kvaliteter. Men de mangler også mange – og det avsløres mot de lagene som er på samme nivå, eller bedre enn Norge.

Men vi har da alltids Nations League ...

