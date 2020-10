TONEANGIVENDE: Lionel Messi ble igjen avgjørende for Barcelona. Foto: Joan Monfort / AP

Tokmac Nguen storspilte mot favorittklubben – Messi-magi for Barcelona

(Barcelona – Ferencváros 5–1, Dynamo Kiev – Juventus 0–2) Norske Tokmac Nguen fikk spille mot favorittklubben på Camp Nou - og storspilte. Det samme gjorde imidlertid Lionel Messi, som førte an da Barcelona vant stort.

Én, to, tre mann dro Messi seg på elegant vis forbi før han ble lagt i bakken innenfor Ferencváros’ 16-meter. Dommeren pekte på straffemerket og Messi gikk selv frem. Straffen satte han sikkert i mål.

Det var hans 116. Champions League-scoring.

Involvert i mye

Etter en turbulent sommer med overgangsdrama startet den argentinske superstjernen sesongen med straffescoring i La Liga-åpningen, men det var – før Champions League-gruppespillet startet – hans eneste scoring hittil. Til og med hans nye manager, Ronald Koeman, har bedt Messi om «å vise mer».

Det gjorde han definitivt mot Ferencváros. Katalanernes kaptein var et konstant uromoment for de ungarske gjestene, som i tillegg til Messi, måtte hamle opp med Barcas toppscorer, Ansu Fati.

Det klarte de heller ikke. Unggutten har vært i fyr og flamme i sesonginnledningen, og fortsatte trenden mot Moldes overmenn. Han la på til 2–0 etter en lekker pasning fra Frenkie de Jong. Fati sleivsparket da han traff leggen i avslutningsøyeblikket, men gjorde likevel nok til å overliste Dener Dibusz i Ferencváros-buret.

Messi og Fati hadde mer på lager: De to kombinerte vakkert før sistnevnte flikket ballen til Philippe Coutinho. Brassen klinket til på direkten og hamret inn Barcas tredje for kvelden. På tampen satte Pedri og Ousmané Dembelé inn Barcas fjerde og femte.

Det siste servert av Messi.

Tokmac storspilte

Men ungarerne, som var store underdogs på Camp Nou, gjorde seg på ingen måte bort mot giganten Barcelona, selv om det til slutt ble stygge siffer.

Tokmac Nguen uttalte i et intervju med VG at det var «dritfett» å få spille på Camp Nou, mot favorittklubben Barcelona og den store helten Lionel Messi.

Og Nguen, som startet som enslig spiss for Ferencváros, virket å kose seg under flomlysene. Han hadde flere, gode involveringer, og fant også nettmaskene med det som ville vært en vanvittig scoring.

JUBLET – FORGJEVES: Tokmac Nguen etter scoringen som ble annullert. Foto: ALBERT GEA / X01398

Han startet i bakrom, ble løpt opp av Clément Lenglet, men på respektløst vis driblet han vekk den franske stopperen. Deretter hamret han ballen i mål via tverrliggeren, men så kom offside-flagget. Reprisen viste at Tokmac var i offside, og scoringen ble korrekt annullert.

Senere i kampen la Tokmac ballen perfekt til rette for lagkamerat Isael Barbosa – som også hamret til og traff tverrliggeren.

Tokmac skaffet også Ferencváros en straffe – og sørget for at Gerard Piqué fikk et direkte rødt kort. Nordmannen sprintet fra Piqué som rev og slet i drakten til 27-åringen.

Tokmac ble felt – fikk straffe – og Barcas stopperveteran fikk marsjordre.

SKAPTE TRØBBEL: Her er Gerard Piqué i dragkamp med Tokmac Nguen. Det endte med straffe for Ferencváros – og rødt kort for Piqué. Foto: Joan Monfort / AP

Straffen satte for øvrig Igor Kharatin sikkert i mål.

Ferencváros var med andre ord ikke langt unna å sjokkere Barcelona, men katalanerne hadde, bortsett fra de skremmeskuddene fra Ferencváros, god kontroll på oppgjøret.

Juve-seier uten Ronaldo

I den andre kampen i gruppe G tok Juventus alle tre poengene borte i Ukraina. Juventus reiste til Kiev uten coronasmittede Cristiano Ronaldo, og uten superstjernen på topp tok Alvaro Morata tak. Han scoret begge målene for et Juventus-lag som hadde god kontroll på kampen.

Publisert: 20.10.20 kl. 22:49