PÅ JOBB: Ole Gunnar Solskjær ankommer treningsfeltet Carrington onsdag. Foto: Eamonn and James Clarke

Solskjær om Sørloth-bråket: − Skuffende om ting kommer ut

Ole Gunnar Solskjær (47) tror den norske landslagsledelsen er skuffet over lekkasjene om disputten mellom Alexander Sørloth (25) og Lars Lagerbäck (72).

For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg vil ikke kommentere denne saken spesielt, men en gruppe og et lag er som en familie, og det er skuffende om ting kommer ut av garderoben og spesielt om det er sant, sier Solskjær etter spørsmål fra TV 2 på fredagens pressekonferanse.

Han fortsetter:

– Det er mye som kommer ut som ikke er sant, men når det er bekreftet fra innsiden er jeg sikker på at trenerne og ledelsen på landslaget er skuffet.

Som VG kunne avsløre tidligere denne uken, havnet landslagsjef Lars Lagerbäck og Leipzig-spiss Sørloth i krangel under et mindre gruppemøte som etter hvert eskalerte til et allmøte på spillerhotellet i Oslo.

Torsdag formiddag uttalte landslagssjefen seg for første gang gjennom en pressemelding fra Norges Fotballforbund der svensken hevdet at Sørloth hadde beskyldt trenerteamet for å være inkompetent. Sørloth slo senere tilbake mot denne påstanden og kritiserte Norges Fotballforbund for å ha publisert en pressemelding der detaljer fra interne møter ble omtalt:

– Plutselig var det greit å skrive pressemelding om hva enkeltpersoner sier og gjør på lukkede møter. Da føler man seg alene når man egentlig skal være på lag, sa Sørloth til NTB.

Kort tid etterpå svarte landslagets mediesjef Svein Graff at «vi står fremdeles ved beskrivelsen vi ga tidligere i dag».

Publisert: 23.10.20 kl. 11:06

