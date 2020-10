FAR OG SØNN: Jan Åge og Markus Fjørtoft. Foto: Privat

Fjørtoft jr. har en annerledes fotballkarriere: – Jeg følger drømmen min

Markus Fjørtoft (26) har aldri følt noe press om å bli en ny pappa Jan Åge. Og han har gjort fotballkarrieren til et eventyr - på sin måte.

Nå nettopp

– Da jeg innså at jeg ikke kunne komme til å spille for Arsenal eller Real Madrid, og likevel ville leve av å spille fotball, så satset jeg på å gjøre dette eventyret så morsomt som mulig. Jeg følger drømmen min, sier Markus Fjørtoft til VG.

Han befinner seg i Skottland, der han nylig skiftet til Greenock Morton, som tirsdag kveld spiller ligacup.

Etter at han flyttet fra foreldrene og Bærum for syv år siden, har han spilt fotball i USA, New Zealand og Skottland - og har dessuten fått seg en topp utdanning på anerkjente Duke University.

– Jeg spilte for Hamilton i Premier League i fjor. Nå har jeg byttet klubb, men bor i den samme leiligheten, for det er rett i nærheten, forteller Fjørtoft, som nå altså er i nivå to-klubben Greenock Morton.

HARDE TAK: Markus Fjørtoft (t.h.) i aksjon for Hamilton mot Ross County i august 2020. Nå har han skiftet til Greenock Morton. Foto: Jeff Holmes / PA Images Contributor

– Her er det bare skotter - og meg, fortsetter Fjørtoft, like talefør som sin far.

– Jeg ville fortsette fotballreisen, samtidig som jeg synes det er ekstremt givende som menneske å bli kjent med nye kulturer.

Som sønn av sin far vet han at fotballen kan gi opp- og nedturer.

– Jeg ville forfølge barndomsdrømmen - men samtidig ha en utdanning å falle tilbake på. Det finnes det ikke noe bedre sted enn USA. Jeg kan absolutt anbefale andre om å gjøre det samme, sier Markus Fjørtoft om sine fire år i «college soccer» for Duke-universitetets lag, og samtidig tok han Master i økonomi.

– Det var noen av de beste årene i mitt liv, fortsetter midtstopperen, som hadde en barndom i pappas fotballspor: Født i Swindon, så videre til Middlesbrough, Sheffield og Frankfurt før familien flyttet hjem til Norge da han var syv år gammel.

Selv spilte han for Red Bulls U23-lag etter Duke-oppholdet. Han ble draftet i MLS (den amerikanske fotball-ligaen) av Seattle Sounders (Magnus Wolff Eikrem var der på samme tiden), men fikk aldri kontrakt. Deretter reiste Fjørtoft til den andre siden av jorden og spilte for Southern United FC på New Zealand.

– Jeg visste vel egentlig bare at New Zealand var «det lille landet ved siden av Australia» før jeg dro. Men der fikk jeg venner for livet, sier Fjørtoft.

Nå spiller han altså for en forblåst havneby i Skottland, der også trives, med David Hopkin, som spilte for blant andre Chelsea og Leeds, som manager:

– Jeg har de siste årene fått med meg kamper mot Celtic og Rangers og spilt på mektige stadioner. Det er verdt å ta med seg, sier mannen som kaller seg selv en klubbnomade.

– Hva synes pappa Jan Åge om det du gjør?

– Han har vært veldig støttende. Jeg tror han synes det er kult. Han kjenner fotballverden godt og vet hvilke problemer og tanker som melder seg.

– Han besøkte meg i USA, og da sa jeg klart ifra at jeg uansett ville se hvor god jeg kan bli. At jeg vil forfølge drømmen min. Jeg har uansett aldri følt noe press om å bli sammenlignet med ham. Jan Åge hadde en fantastisk karriere. Så er jeg stolt over det jeg har fått til. Jeg prøver å få en kul fotballkarriere, på en annen måte enn han.

Publisert: 06.10.20 kl. 16:28

