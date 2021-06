SPRUDLET: Denzel Dumfries (til høyre) jubler etter 2–0-målet. Han kan takke Donyell Malen (til venstre) for pasningen. Foto: Piroschka Van De Wouw / POOL / REUTERS POOL

Nederland rundspilte Østerrike og avanserte

(Nederland – Østerrike 2–0) Østerrike fikk en håpløs start da landets stjerne David Alaba lagde straffe. Resten av kvelden ble en liten oransje oppvisning.

– Det er hensynsløst fra David Alaba. Han må komme seg dit, stå i ro og vurdere situasjonen. Men han bare flyr inn, sa Jermaine Jenas, tidligere Tottenham-profil, på BBC.

Bare elleve minutter ut i kampen stemplet den påtroppende Real Madrid-forsvareren Denzel Dumfries ved hjørnet av straffefeltet. VAR grep inn og straffet gjestene i Amsterdam.

Mehmpis Depay tok straffen med perfekt hastighet og presisjon i hjørnet.

KLØNETE: Her lager David Alaba straffe i duell med Denzel Dumfries. Foto: Koen van Weel / POOL / EPA POOL

Nederland dominerte kampen gjennom og kom til flere store sjanser som burde resultert i scoring. Blant annet ved Depay, Gini Wijnaldum, Matthijs de Ligt og Stefan de Vrij.

– Nederland var solide og skapte mye i første omgang. Det som bekymrer meg, som er veldig viktig, er at de må være mer kliniske. De må ta sjansene sine, sier Jimmy Floyd Hasselbaink, tidligere Nederland-spiss, ifølge UEFA.

2–0 kom først i 67. minutt ved Dumfries, som scoret i andre kamp for rad. Han ble servert på blankt mål av Donyell Malen. Depay åpnet Østerrike-forsvaret med vakkert spill i forkant.

Nederland har seks av seks poeng og er uansett gruppevinner før siste kamp i mot poengløse Nord-Makedonia.

– Nederland vil få det tøffere mot bedre lag, fordi de gir bort plass overalt defensivt. Men fremover er det en nytelse å se dem, sier Robert Green, tidligere England-keeper, på BBC.

Østerrike og Ukraina har begge tre poeng, og vil gjøre opp om annenplassen i gruppen.

Østerrike hadde ikke mye å by på fremover, men kom til to farligheter ved Alaba på dødball og langskudd.

– Østerrike var virkelig dårlige, sa tidligere storscorer Alan Shearer på BBC.

Eksperter var skeptiske til at den tidligere Bayern München-stjernen ble brukt som midtstopper i trebackslinjen – og ikke på midtbanen.

– Han blir for begrenset. Han er for god til at de kan bruke ham på den måten. Østerrikes midtbane trenger hjelp, de trenger at Alaba kommer opp og blir involvert, sa Jermaine Jenas.

– Jeg tror ikke David Alaba blir brukt riktig her. De må få ham mer involvert i spillet, sa Robert Green.

PS! Østerrike måtte klare seg uten Marko Arnautovic som ble straffet etter målfeiring.