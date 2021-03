MARKERING: Flere spillere på det argentinske landslaget stilte seg bak dette banneret i 2014. Foto: Raul Ferrari / Telam

Politiske fotballmarkeringer: Bot et sannsynlig utfall

Det norske landslaget har varslet en Qatar-markering onsdag kveld. Her er noen av de andre markeringer som har skapt størst overskrifter de siste årene.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Etter at debatten om en boikott av Qatar-VM i 2022 har preget fotball-Norge de siste ukene, gjorde landslagskaptein Martin Ødegaard og landslagstrener Ståle Solbakken det klart at det norske laget ville komme med en Qatar-markering under onsdagens kamp mot Gibraltar.

– Den som holder seg våken vil få se det, sa Solbakken om den varslede markeringen.

Akkurat hva markeringen går ut på har de ikke ville sagt, men en politisk markering vil etter alle solemerker være i strid med regelverket til det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

FIFA har i sine vedtekter at de selv er nøytrale når det kommer til politikk og religion. De samme vedtektene sier at alle medlemsnasjonens vedtekter må inneholde at de er politisk og religiøst nøytrale.

Regelverket til FIFA sier videre at det ikke er tillatt med politiske budskap, enten det er i form av tilskuere som har med seg banner inn på kamper eller kommer med tilrop, eller det er spillere/trenere som viser frem støtte for et budskap.

Brudd på reglene vil bli straffet av arrangøren, det nasjonale fotballforbundet eller FIFA.

FIFA har ikke svart på VGs hendelse om straffenivået, men politiske markeringer har de siste årene i all hovedsak blitt straffet med bøter, som noen av eksemplene under viser:

ARGENTISK MARKERING: Med en tekst som sa «Falklandsøyene er Argentina» ble det argentinske fotballforbundet straffet etter dette. Foto: Demian Alday / EFE

I 2014 stilte flere argentinske spillere seg bak et banner hvor det sto «Las Malvinas son Argentinas» - Falklandsøyene er Argentina - under et treningskamp mot Slovenia like før VM i Brasil.

Øygruppen har vært gjenstand for konflikt mellom Argentina og Storbritannia i lang tid og toppet seg foreløpig med Falklandskrigen i 1982.

Det argentiske fotballforbundet fikk en bot på 30 000 sveitserfranc, tilsvarende 275 480 norske kroner med dagens kurs.

FIKK BOT FØRST: Wayne Rooney og resten av det engelske landslaget spilte med en «poppy» på drakten under en kamp mot Skottland i 2016. Foto: Carl Recine / X01095

I 2016 ble England, Skottland, Wales og Nord-Irland alle bøtelagt for å ha spilt med «poppies», som britene bruker for å hedre de som har falt i krig. De fire forbundene ble bøtelagt totalt 100 000 sveitserfranc, tilsvarende 917 900 norske kroner med dagens kurs.

Bøteleggingen ble anket og den daværende britiske statsministeren, Theresa May, kalte det «opprørende». Saken endte med at FIFA skrev inn i regelverket at hva som er politisk er mindre klart og i større grad åpnet for minnesmarkeringer. Ifølge The Independent ble aldri bøtene betalt.

MARKERING: Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri ble bøtelagt for denne feiringen. Foto: LAURENT GILLIERON / KEYSTONE

Spillere har også direkte blitt straffet for markeringer. Under en kamp mellom Sveits og Serbia i VM i 2018 feiret både Granit Xhaka og Xherdan Shaqiri - som begge har kosovoalbanske røtter - ved å lage den tohodede albanske ørnen med hendene.

Serbia ønsket at de to sveitiske spillerne skulle utestenges, men det endte med at begge ble bøtelagt 10 000 sveitserfranc - tilsvarende 91 790 norske kroner med dagens kurs.

fullskjerm neste 2015: Fotballforbundet i Hongkong fikk en bot på 10 000 sveitserfranc, tilsvarende 91 790 norske kroner med dagens kurs.

Både i 2015 og 2019 har fotballforbundet i Hongkong fått bøter etter tilskuerprotester mot Kina. Ved begge tilfellene har publikum buet under nasjonalsangen, som Hongkong og Kina deler.

Norges Fotballforbund fikk på lignende vis en advarsel etter at en tilskuer viste et politisk banner under kampen mot Aserbajdsjan 1. september 2017.

I 2020 markerte flere spillere i Bundesliga sin støtte til George Floyd i dagene etter at han døde. FIFA gikk da ut med støtte for markeringene.

– FIFA har full forståelse for dybden av følelsene og bekymringene som mange fotballspillere har uttrykt etter de tragiske omstendighetene i George Floyd-saken, heter det i en uttalelse fra FIFA til AP.

– Arrangørene bør bruke sunn fornuft og ta hensyn til konteksten rundt hendelsen.