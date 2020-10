SCORET: Sander Berge scoret på straffe mot Liverpool forrige helg. Foto: Peter Byrne/PA

Sander Berges forvandling hylles: − Eksepsjonell

Etter en treg start på Premier League-karrieren har Sander Berge (22) slått ut i full blomst – i en uventet rolle.

Nå nettopp

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å spille lengre frem i banen. Jeg har alltid spilt dypere og trodde jeg kom til å ende opp som forsvarsspiller. Det har alltid vært en drøm for meg å spille høyere i banen, løpe mer med ballen og være en større trussel. Den sjansen får jeg nå, sier Berge på en pressekonferanse torsdag.

Sesongstarten har vært begredelig for Sheffield United. Ett poeng på seks kamper gir foreløpig 18. plass, som er synonymt med nedrykk ved sesongslutt, men én mann skiller seg ut med positivt fortegn.

Etter å ha brukt tid på å tilpasse seg den fysiske intensiteten i Premier League før corona-nedstengningen i mars, har Sander Berge etablert seg som en ubestridt nøkkelspiller for «The Blades». Etter storspillet i en mer offensiv rolle som høyre indreløper på Anfield i helgen, kronet med en straffescoring, har nordmannens forvandling virkelig blitt et tema i England.

les også Leipzig-sjefen tok opp bråket med Sørloth: – De er voksne folk

«Han hører hjemme blant eliten», skriver The Athletic, som mener Berge var «virkelig eksemplarisk» mot Liverpool. Helgen i forveien, i 1–1-kampen mot Fulham, ble han kåret til banens beste spiller av YorkshireLive og beskrevet som «trollbindende» av Football 365.

Slike superlativer virket som en fjern virkelighet i juni da Sheffield United fikk kritikk for å ha brukt 250 millioner på Berge, som fikk journalisten Daniel Storey til å uttale at «jeg kan ikke se hva han tilfører laget». Men knallhardt fysisk arbeid under coronapausen samt tid til å tilpasse seg lagets særegne taktikk har gjort Berge til en helt annen ressurs for Sheffield United.

– Vi investerte i en talentfull, ung fotballspiller. Han jobbet ekstremt hardt i lockdown-perioden. Denne sesongen har han vært eksepsjonell. Han er definitivt en stor spiller for oss, sier manager Chris Wilder.

– Det føles som dag og natt mellom nå og debuten min. I den kampen mot Crystal Palace følte jeg meg utslitt etter 20 minutter. Jeg hadde kramper etter et par løp. Jeg gjorde nok mer enn jeg burde og kastet bort mye energi, men nå spiller jeg med mer erfaring. Jeg kjenner ligaen, når jeg skal presse og når jeg skal holde tilbake. Jeg kjenner rollen min så mye bedre og har forbedret meg fysisk også, sier Berge selv.

– Jeg har blitt slankere. Da er det lettere for meg å gjøre alt arbeidet bak ballen, tilføyer han.

Lørdag venter Manchester City (kl. 13.30), et lag som ifølge Berge har «verdens for øyeblikket beste spiller» i Kevin de Bruyne, men som har fått en skuffende start på sesongen med kun to seirer på fem kamper og foreløpig 13. plass.

Publisert: 31.10.20 kl. 08:24

Premier League S V U T M P 1 Everton 6 4 1 1 14 – 9 5 13 2 Liverpool 6 4 1 1 15 – 14 1 13 3 Wolverhampton Wanderers 7 4 1 2 8 – 8 0 13 4 Aston Villa 5 4 0 1 12 – 5 7 12 5 Leicester City 6 4 0 2 13 – 8 5 12 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk