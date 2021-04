SMITTET: Rune Almenning Jarstein spilte for Norge mot Montenegro og Aleksandar Scekic tirsdag kveld. Foto: STEVO VASILJEVIC / X01084

Jarstein coronasmittet

Landslagskeeper Rune Almenning Jarstein (36) er ikke med i lokaloppgjøret mot Union Berlin i dag. Hertha Berlin melder at han har testet positivt på corona.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hertha Berlin melder at han har testet positivt på corona. Han er i karantene, og det skal foreløpig ikke være igangsatt flere tiltak.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med Jarstein.

Norges Fotballforbund (NFF) jobber nå med å få info om smittetilfellet.

– Forbundet vet foreløpig lite. Vi nøster litt i dette nå. Vi må finne ut litt detaljer, når han ble testet og så videre, sier Magnus Myntevik, leder av NFFs medisinske råd, til VG.

Jarstein spilte nylig alle de tre landskampene for Norge. Han ble byttet ut i pausen mot Tyrkia, men var tilbake i 1-0-seieren mot Montenegro.

Da Hertha Berlin i dag offentliggjorde startoppstillingen til møtet med Union Berlin og Julian Ryerson, meldte klubben at Jarstein har testet positivt. Jarstein var førstevalg i Hertha Berlin før landslagspausen, men i kveldens lokaloppgjør er det Alexander Schwolow som har fått keeperjobben.

Artikkelen oppdateres.

Flere Tyrkiske spillere smittet

Det har vært et større smitteutbrudd i den tyrkiske troppen etter de tre VM-kvalifiseringskampene i slutten av mars.

Leicester-midtstopper Caglar Söyüncü er den foreløpig siste blant de tyrkiske spillerne som har testet positivt.

– Flere av Tyrkias spillere har testet positivt, og han er en av dem. Han er fortsatt der, i en boble. Vi jobber med prosessen for å få ham tilbake. Vi snakker med det tyrkiske forbundet, og forhåpentlig får vi ham hit snart, sa Leicester-manager Brendan Rodgers ifølge BBC Leicester da stopperen ikke var med mot Manchester City i går.

Söyüncü headet inn Tyrkias 2–0-mål da de knuste Norge 3–0 for åtte dager siden. Merih Demiral og Kaan Ayhan er to andre tyrkiske spillere som har testet positivt. Demiral ble igjen i Tyrkia da resten av troppen reiste til Spania for å møte Norge.