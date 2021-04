AVGJORDE: Aymeric Laporte headet inn 1–0 for Manchester City og jubler slik. I bakgrunnen jubler også João Cancelo. Foto: ANDY RAIN / EPA

Guardiola og City vinner finalen og tangerer Liverpools rekord

(Manchester City-Tottenham 1–0) Pep Guardiola og Manchester City har tatt det første av tre mulige trofeer denne våren.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For fjerde gang på rad vant de himmelblå og trofé-kongen Guardiola den engelske ligacupen.

Nå venter atskillig viktigere oppgaver: Premier League-gullet er nesten i havn og til uken er det Champions League, der Paris Saint-Germain venter i semifinalen.

Fire strake trofeer i ligacupen er historie - tangering av Liverpools rekord fra 1981 til 1984.

Det betyr også tangering av Liverpools rekord på åtte ligacuptitler.

Midtstopper Aymeric Laporte (26) stanget inn seiersmålet i det 82. minutt. Tottenhams Serge Aurier laget et unødvendig frispark mot en feilvendt Raheem Sterling nede ved cornerflagget, og Kevin De Bruyne la perfekt inn. Det var belgierens 25. målpoeng for sesongen.

HARDE TAK: Raheem Sterling setter albuen i ansiktet på Tottenhams Giovani Lo Celso (t.v.). Foto: ANDY RAIN / EPA

Det mest oppsiktsvekkende var kanskje at fotballspillere igjen fikk feire en tittel sammen med supportere. Nær 8.000 tilskuere var på plass på Wembley.

I FA-cupen er Manchester City ute etter tapet for Chelsea sist helg.

Tottenham ble rundspilt i 1. omgang, og fungerende Spurs-sjef Ryan Mason (29) - tidenes yngste manager i en ligacupfinale - hadde all grunn til å puste lettet over at det ikke ble noe tidlig baklengsmål. Harry Kane var knapt nær ballen (men løftet seg kraftig i 2. omgang).

– Feige lag, smiler Jan Åge Fjørtoft i Viaplay-studio i pausen.

les også VAR-drama da Son ble matchvinner i sluttminuttene

Tottenhams Sergio Reguilón kunne prise seg lykkelig over at han fortsatt var på banen midtveis i 1. omgang. Da hadde han allerede prestert to taklinger som kvalifiserte til gult kort. Han slapp med ett. Også Manchester Citys Aymeric Laporte slapp - av en eller annen merkelig grunn - gult kort da han sparket ned Lucas Moura da Tottenham hadde en farlig kontring på gang. Men da han gjentok dette mot slutten av 1. omgang, kom endelig det gule kortet frem fra dommer Paul Tierney.

Manchester Citys ligacuptriumfer 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021. Vis mer

Riyad Mahrez hadde et par susere rett utenfor krysset til Hugo Lloris i Spurs-buret. Phil Foden og João Cancelo hadde også store sjanser i 1.omgang.

Etter hvilen kom Tottenham friskere ut, og Zach Steffen måtte gjøre en fantomredning på Giovani Lo Celsos skudd. På den andre siden av banen headet Ilkay Gündogan over fra tre meters hold, og Hugo Lloris viste flere ganger klasse.

Gareth Bale ble byttet inn etter 67 minutter - men klarte ikke å markere seg.

Kyle Walker, Ilkay Gündogan, Fernandinho og Kevin de Bruyne spilte sin fjerde strake ligacupfinale.