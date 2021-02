Kommentar

Klopps andre side: En eksamen i ledelse

Av Leif Welhaven

Jürgen Klopp beseiret José Mournihos Tottenham, mens har nylig tapt mot Brighton og Burnley. Nå venter serielederen. Foto: Peter Powell / PA Wire

Vi vet alt om hvor suveren og sjarmerende Jürgen Klopp fremstår i medgang. Men hvor godt takler Liverpool-manageren omgivelsene når det butter?

Smilet, humoren, varmen, lagbyggingen, omsorgen, offensiviteten.

I tillegg til det rent fotballfaglige, er det få managere som har høstet så mange fortjente lovord som Klopp om hvordan han opptrer rent menneskelig.

Men ingen er immune mot press.

Det er åpenbart heller ikke «byggmester Klopp», mannen som kapret Liverpools første ligatrofé på 30 år.

Det er et stykke fra sjarmtrollet vi er blitt bortskjemte med, til de mer passiv-aggressive siden ved Klopp, som tidvis kommer frem når alt ikke går så smooth.

Måten han opptrer i intervjusituasjoner har hatt sprikende stilkarakterer denne sesongen. Noe av det mindre stilige dukket opp da han angrep den utsendte fra en tv-stasjon om kampoppsettet. Også kroppsspråk og diverse språklige stikk vitner om en leder uten den tryggheten han normalt utstråler.

Med de ferske hjemmetapene mot Brighton og Burnley er ikke trykket noe mindre akkurat, sett i sammenheng med at (nesten) alt flyter for Manchester City for øyeblikket.

Skulle Pep Guardiola vinne søndagens monstermatch, vil det være 10 poeng mellom lagene. I praksis vil det da nærmest være kjørt for drømmen om å forsvare tittelen for Liverpool.

Dette setter Klopp i en interessant situasjon, ikke minst siden han nylig snakket om en mental utmattelse i troppen.

Akkurat dette er det jo mulig å se på som en eksamen i ledelse, Måten han opptrer på kan ha direkte innvirkning på hvilken variant av Liverpool vi får se.

Utgavene har nemlig variert så voldsomt i det siste.

Objektivt vurdert er det ingen tvil om at Klopp har fått en vrien oppgave i fanget i jakten på en ny tittel.

Dersom Virgil van Dijk ikke hadde blitt skadet, kunne mye sett fryktelig annerledes ut. Og det har vært noe nesten parodisk over hvordan han er blitt tappet i de bakre rekker gang på gang, der ferskinger og midtbanespillere har måttet steppe inn på stopperplass.

Han har også rett i at Manchester City har hatt flere avbrekk, ikke minst på grunn av corona. Det finnes sikkert også andre unnskyldninger til at Liverpool ikke er så suverene for øyeblikket, og for at det stadig er nye bryderier, senest ved tysk innreisenekt i Champions League.

Men det Klopp tross alt kan gjøre noe med, er det han har til rådighet. José Mourinho hadde et poeng da han ramset opp hvilken kvalitet i Liverpool som ikke har stått på skadelisten.

Nå står vi foran en kamp som kanskje er sesongens mest interessante så langt.

Utslaget vil bety så mye for hvordan tabellen ser ut, og kan bli definerende for coronavariantens vinner.

Hvordan ser så styrkeforholdet ut?

Manchester City går til kampen med 13 strake i alle turneringer.

I det siste sett har vi Ilkay Gündogan løfte det som løftes kan, mens det er slutt på tiden da forsvaret var en kronisk akilleshæl. Bredden og valgmulighetene i stallen gjør City mindre sårbare enn alle konkurrentene.

Skadefravær hos så sentrale spillere som Kevin De Bruyne og Sergio Agüero har ikke stoppet City-toget, og tilsynelatende ikke engang bremset det. Samtidig er det en ekstrem multitasking å skulle ta tilbake ligatittelen, henge med i hjemlige cuper og forsøke å endelig vinne Champions League.

Liverpool har spillere som Allison og Mané tilbake i trening, hentet inn forsvarsspilleren Ozan Kabak før vinduet stengte og er tross alt bare fire poeng bak dersom de vinner søndag. Kampen spilles på Anfield, som har vært et fort inntil de begynte å slite mot klubber som har B som forbokstav.

Mohamed Salah har vært opp og ned, men står med 15 scoringer etter 22 runder. Det er heller ikke lenge siden Liverpool så skarpe ut mot Tottenham, der vi for eksempel så en Trent Alexander-Arnold der han skal være.

Summa summarum er nok Manchester City favoritter denne søndagen, men slett ikke storfavoritter. Til det er det altfor mye kvalitet i Liverpool. Og ved benken står en gestikulerende tysker som så fryktelig gjerne vil snu alt det vanskelige ...