Sist slo de Liverpool. Nå venter City.

For en drøy måned siden virket Fulham håpløst fortapt. Men lørdag kan selv suveren serieleder Manchester City komme til å få merke at London-laget har «stengt» bakover.



Fulhams forvandling den siste tiden forundrer Premier League-ekspertene:

Fulham har vunnet borte både mot Everton og Liverpool.

Fulham har holdt buret rent i fem av de syv siste Premier League-kampene.

Fulham har sluppet inn bare to mål på disse syv kampene.

Selv om Fulham fortsatt ligger under streken, har de like mange poeng som Brighton på plassen foran og ligger bare to poeng bak Newcastle.

– Det har snudd! Og det handler først og fremst om at det defensive er så bra. Offensivt sliter vi fortsatt, sier Pål Jæger Jakobsen i Fulhams norske supporterklubb.

– I de seks første ligakampene spilte Fulham med fire forsvarsspillere som ikke spiller nå, forklarer supporteren.

Nå har Fulham mer eller mindre «stengt» bakover, inkludert den franske keeperen Alphonse Areola.

– Spesielt de to stopperne Tosin Adarabioyo og Joachim Andersen spiller uventet bra, sier Pål Jæger Jakobsen.

Sist ble det altså seier mot Liverpool på Anfield - etter scoring av Mario Lemina.

– At han scorer seiersmålet, forteller også litt om vårt problem angrepsmessig. Vi scorer for lite, mener Fulham-supporteren.

Da Fulham ikke fikk tak i Joshua King, hentet de inn Bordeaux-spissen Josh Maja i januarvinduet. Han har foreløpig to mål på fire kamper.

Fulham har riktignok scoret flere mål enn de to klubbene bak seg, West Bromwich og Sheffield United, men langt færre enn både Newcastle og Brighton.

– Om vi greier å holde det like bra defensivt ut sesongen, så blir det vel noen scoringer .. Og da kan vi redde plassen i Premier League, sier Pål Jæger Jakobsen.

