GODE BUSSER: Sir Alex Ferguson (t.h.) sammen med dagens Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær før Champions League-kamp mot FC Barcelona i april 2019. Foto: CARL RECINE /REUTERS

Ny Ferguson-film: 80 prosent risiko for å dø av hjerneblødningen

Det var bare 20 prosent sjanse for at Sir Alex Ferguson skulle overleve hjerneblødningen for snart tre år siden. Det kommer fram i en ny dokumentarfilm.

Publisert: Nå nettopp

Den tidligere Manchester United-manager sier at han gråt og følte seg hjelpeløs. Den nye filmen, «Sir Alex Ferguson: Never Give In», ble lansert på filmfestivalen i Glasgow lørdag kveld.

Det er Ferguson selv, kona Cathy og sønnene Jason, Darren og Mark som gir et innblikk i hva som skjedde i mai 2018, da livet plutselig ble snudd på hodet for hele familien.

BBC, og andre engelske medier som har sett filmen, forteller at den starter med den telefonen som sønnen Jason tok til alarmsentralen lørdag 5. mai etter at faren kollapset hjemme – og at filmen slutter med Fergusons emosjonelle retur til Old Trafford for første gang i september samme året. Han ble mottatt med stående ovasjoner da han kom til kampen mot Wolverhampton.

Nevrokirurgen som behandlet Ferguson, Joshi George, sier i filmen at det var «80 prosent risiko» for at Uniteds managerlegende ikke skulle overleve.

les også 1–1-kampen som hadde «alt»: Monstertabber, hands-forvirring og kjempesjanser

– Det var fem hjerneblødninger den dagen. Tre døde. To overlevde. Du skjønner at du er heldig, sier Ferguson selv i filmen.

Sir Alex Ferguson ga seg i 2013 etter å ha vunnet 38 trofeer på 26 år som sportslig ansvar på Old Trafford. Blant titlene var 13 Premier League og to Champions League. Før det hadde han vunnet 11 trofeer med Aberdeen.

– Jeg husker at jeg falt, og så husker jeg ikke mer. Jeg har ingen idé om hva som skjedde etter at jeg kollapset den morgenen, forteller han i dokumentarfilmen.

Han forteller også at han fryktet å miste hukommelsen, og at han en dag mistet stemmen.

– Jeg prøvde å få det ut, men jeg klarte det ikke. En av legene kom, og jeg gråt fordi jeg følte meg hjelpeløs.

les også Her er beviset på at Liverpool er hardest rammet

Med hjelp av en spesiell taleterapeut fikk han tilbake stemmer etter bare ti dager.

– Det hadde vært ille om jeg hadde mistet hukommelsen. Det ville ha vært en fæl byrde på familien, hvis jeg ble sittende i huset og ikke vite hvem jeg var, uttaler Sir Alex Ferguson i filmen.

Han forteller at to leger kom inn i rommet og ba ham skrive navnet på sine familiemedlemmer, på vennene, på fotballklubbene – og på spillerne.

– Jeg skrev og skrev og skrev ...

Men i ettertid, da han skulle se på de samme lappene, innså han at det var umulig å tyde hva som sto der.

– Du vil ikke dø. Det er der jeg var.

les også Manchester United uten mål på nesten fem timer: – Vi må finne gnisten igjen

Filmen er laget av sønnen Jason og forteller historien om Fergusons liv helt fra barndommen i Glasgow.

Og han er klar på hva som er hans største øyeblikk som manager:

Champions League-finalen i 1999 da Manchester United kom tilbake etter å ha ligget under 0–1 og vant 2–1 mot Bayern München. Og en viss nordmann scoret seiersmålet.

Det kanskje mest oppsiktsvekkende i filmen er hittil ikke publiserte bilder av Ferguson som leder en protestmarsj for høyere lønn til verftsarbeidere i Skottland i 1960. 79-åringen sier at han er stolt av det han gjorde den gang.

les også Solskjær hyller spillernes corona-håndtering: – Nådeløst

VG-tips: Manchester City-Manchester United

«The smell when you win is beautiful», sa Manchester City-boss Pep Guardiola på fredagens pressekonferanse. Den gode seiersfølelsen har Man. City kjent på i 21 strake kamper nå. De har scoret 55 ganger og sluppet inn åtte mål på disse matchene.

For dem som er glade i Manchester-derbystatistikk, så nevner vi at bortelaget har vunnet syv av ti siste innbyrdes. Manchester United er også det eneste laget blant topp fem ligaene i Europa denne sesongen som har unngått bortetap (8-6-0). Faktisk er de ubeseiret på 21 siste PL-bortematcher.

Men, og det er et stort men her: United sliter plutselig med å score. Tre strake 0-0-matcher bekrefter det. Gjestene er uansett i stand til å gjøre det vrient for et seiersvant hjemmelag.

Henderson (k) starter nok en kamp, men Martial (a) må helsesjekkes. Edinson Cavani (a) ble ikke sett blant spillerne som ankom spillerhotellet lørdag.

* Vertenes Aké (f) er tilbake i trening igjen, men det er lite sannsynlig at han får spille. Uavgjort til pause til 2,30 i singleodds er en mulighet. Men i HUB-spillet sliter vi med å komme forbi et City-forslag.

Du må spille før kl. 17.25. Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium.