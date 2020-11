Kommentar

Åtte dager som kan avgjøre Lagerbäcks fremtid

Av Knut Espen Svegaarden

JA, VI ELSKER? Lars Lagerbäck på vei inn til mandagens pressekonferanse. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det er «business as usual», sa Lars Lagerbäck på mandagens pressekonferanse. Kanskje for han, men november vil uansett bli en måned der Lagerbäck og landslaget vil havne under litt sterkere lyskastere enn ellers.

Det er det flere grunner til. Enten Lagerbäck liker det eller ikke, så har det oppstått flere situasjoner som gjør november-landskampene ekstra interessante denne gangen.

Selvsagt sier både Lagerbäck og spillerne at den opphetede konflikten mellom landslagssjefen og en av spillerne (Alexander Sørloth) nå er fortid, er «lagt bak oss» og vi «ser fremover».

Noe annet kan de egentlig ikke si, uansett som det stemmer eller ikke.

Men svaret på om, for eksempel, Lagerbäcks posisjon er svekket eller ikke, det kan spillerne svare på ved hjelp av tre kamper på åtte dager, mot Israel, Romania og Østerrike. De kan selv vise at dette er sjefen de ønsker å jobbe for de to neste årene. Landslagssjefen har selv sagt at det som har skjedd «kan være ødeleggende for miljøet», og da kan det være på sin plass å motbevise akkurat det.

Og miljøet, samholdet, viser seg ofte i prestasjoner/resultater på banen. Og der har Lagerbäck levert. Eller har han egentlig det?

Igjen kommer det an på hvordan du ser det. Sammenligner du Lagerbäck med forgjenger Per-Mathias Høgmo, så er det liten tvil om at Lagerbäck kommer godt ut av det, en seiersprosent på 53 mot Høgmos 29, 1,8 scoringer i snitt pr. kamp mot Høgmos 0,9. Altså lett match. Bildet blir noe mer nyansert hvis du ser på hvilke nasjoner de to landslagssjefene møtte. Høgmo møtte betraktelig flere bedre motstandere enn det Lagerbäck har gjort så langt.

Sammenligner vi Lagerbäck med Drillos andre periode (2009–13) er det ganske likt. Drillo hadde en seiersprosent på 51 og 1,3 scoringer pr. kamp i snitt. Begge slapp inn et mål i snitt pr. kamp.

Felles for alle tre siste landslagssjefene er at de ikke vant de viktigste, de avgjørende, kampene. Høgmo var nærmest. Han fikk Norge til en play-off-finale.

Det meste avhenger av resultater. Vinnes fotballkamper, spesielt de viktige, så er det nesten uten unntak fred og fordragelighet – i hvert fall tilsynelatende. Det er når tapene, spesielt i de avgjørende kampene, kommer ofte konflikter/uenigheter til overflaten. Sånn har det alltid vært. Media søker ikke like lett etter konflikter når fotballkamper vinnes.

Men de tre kampene i november, spesielt de to mot Romania og Østerrike, har også en spesiell betydning for de som styrer Norges Fotballforbund. Fordi den såkalte «elefanten i rommet» er der nå. Ståle Solbakken er ledig på markedet, og jeg vet at internt i NFF er det mange som ønsker seg Solbakken som landslagssjef.

Foreløpig er han ikke kontaktet. Han har heller ikke sagt ja til noen andre. Men hva gjør NFF hvis Norge ryker i de to siste kampene i Nations League, mot Romania og Østerrike? Er det da riktig å fortsette med en landslagssjef som har mislyktes – igjen – når det sitter en god kandidat ledig, han koster ingen ting å hente – og han er villig til å ta jobben.

Det er en komplisert situasjon, spesielt tidsmessig. Det er derfor november kan være helt avgjørende. NFF bør ta en kjapp avgjørelse når disse tre kampene er spilt – fortsette med Lagerbäck – uansett, eller ansette Solbakken.

For sistnevnte er neppe arbeidsløs når vi kommer til 2021.

Da kan det være for sent å tenke at Solbakken tar over da Lagerbäck, uansett, går av i 2022.

Jeg tror faktisk dette er mye opp til spillerne.

November kan vise hvem de ønsker å spille for i 2021.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

