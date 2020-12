NEDTUR: Start-spillerne måtte se at det ble tap borte mot Mjøndalen. Foto: Terje Bendiksby

Start misbrukte gyllen mulighet: − Vi har ikke gjort det lett for oss selv

CONSTO ARENA (VG) Start hadde muligheten til å ta et langt skritt mot eliteseriespill i 2021, men ble kjempet ned av et oppofrende Mjøndalen. Nå er det igjen vidåpent i kampen om sikker plass.

– Jeg synes vi er for dårlig med ball og for dårlig i presset. Det er sikkert en kombinasjon av mange ting. En dårlig kamp fra vår side, var den klare beskjeden fra midtbanespiller Erlend Segberg etter at Start tapte borte mot Mjøndalen.

Shuaibu Ibrahims scoring etter 47 minutter ble den eneste i kampen, som samtidig ga Mjøndalen nytt håp i bunnstriden.

Segberg var helt klar på at Mjøndalen fortjente seieren i søndagens kamp, og trener Joey Hardarson var heller ikke fornøyd med hva som ble levert.

– Vi forventer litt mer av oss selv. At vi skulle få noe ut av kampen, først og fremst. Vi kommer oss til gode sjanser, men vi klarer ikke å sette dem. Mjøndalen gjør det vanskelig for oss og de blør virkelig for drakten. Det synes jeg vi også gjør, men i dag var det dessverre litt for lite, sier Hardarson til VG.

Med to runder igjen har Start ett poeng ned til Strømsgodset og to ned til Mjøndalen, på det som er den siste sikre plassen. Strømsgodset på kvalikplass har også én kamp til gode, og det var skuffelse i Start-leiren etter at nederlaget i Mjøndalen var et faktum.

– Det kommer til å bli tett og jevnt helt inn. Det var synd at vi ikke brukte denne muligheten og fikk lagt Mjøndalen bak oss. Vi har ikke gjort det lett for oss selv. Det er to kamper igjen med masse muligheter, så vi må levere gode prestasjoner og få med oss noen poeng derfra, sier Segberg.

– Vi kunne gjort livet litt lettere ved å få noe ut av kampen i dag, men slik ble det ikke. Da gjelder det å reise oss opp så fort som mulig og slå tilbake mot Brann, supplerer Hardarson.

NEDRYKKSKAMPEN LEVER VIDERE: Joey Hardarson og Start har to tøffe kamper igjen av årets sesong (og en mulig kvalik). Foto: Carina Johansen

For allerede onsdag venter det en ny kamp, hjemme mot Brann. Start avslutter borte mot Vålerenga 22. desember.

– Vi skal se på det som muligheter til å ta poeng. Vi tenker ikke mye lenger enn Brann-kampen. Det er det som gjelder nå, å prøve å vinne den kampen. Da kan det se litt lysere ut for oss, sier Start-treneren.

– Hvor mange poeng tror du at dere vil trenge for å være sikre?

– Aner ikke. Vi får fokusere på neste kamp, prøve å få tre poeng der, og så får tiden vise, sier han.

Søndag kveld venter det en lang busstur hjem til Kristiansand.

– Det er bare å få lagt denne kampen bak seg så fort som mulig, og fokusere mot Brann allerede i kveld eller i morgen. Vi er vant til at det går opp og ned i fotball, så får man bare fokusere inn mot onsdagen allerede nå, sier Segberg.

For med i underkant av tre døgn til neste kamp, er det ikke mye tid man har til rådighet for å nullstille seg.

– Det blir interessant da. Vi kommer fra en god prestasjon mot Bodø/Glimt, og så får vi en liten nedtur i dag. Vi må nullstille igjen og få en god prestasjon mot Brann, sier en håpefull Hardarson.

