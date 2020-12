Opprykksklare LSK har et helt lag på vei ut: − Må ha fornyelse og endringer

LILLESTRØM (VG) Opprykksplassen er klar – og det er nesten også det eneste som fremstår sikkert av hva som skjer videre i Lillestrøm.

Både trener Geir Bakke og sportssjef Simon Mesfin beskriver at klubben har en formidabel jobb foran seg – og antyder at det neppe blir en kopi av «opprykkslaget» som tar avspark i Eliteserien i april 2021.

– Vi må gjøre endringer. Både selve hverdagen vår, treningskulturen vår. Vi har tatt noen grep allerede, men må skyte ytterligere fart. Det er ikke noe lure på. Vi må ha fornyelse og endringer i stallsammensetningen, fastslår Geir Bakke overfor VG.

Faktisk kan man sette opp en hel ellever av Lillestrøm-spillere som er på utgående kontrakt i øyeblikket – pluss «supersub» Frode Kippe (42) og Bakkes assistenttrener Petter Myhre:

– Jeg vurderer det som realistisk at alle spillerne som er her i dag, kan fortsette i LSK, sier sportssjef Simon Mesfin.

Da inkluderer han Midtjylland-eide Kaan Kairinen (21), Lillestrøms kanskje beste spiller denne sesongen. Kontrakten med den danske Champions League-deltageren går ut desember neste år.

Fredrik Krogstad (25) er antageligvis en spiller som både er positiv til å forlenge og som Lillestrøm ønsker videre. Midtbanedynamoen har levert solid i to sesonger, vært på banen i hver eneste kamp i opprykksesongen og bidratt med syv scoringer – de fleste av dem av det uhyre viktige slaget:

– Jeg har satt alt på vent. Jeg har lyst til å få jobben gjort, og nå ble det gjort, det har vært fokuset. Så får vi se om Lillestrøm vil ha meg videre. Jeg har vært her lenge, men jeg tror dette er starten på noe bra. Jeg har veldig troen på Geir Bakke og det teamet han har samlet. Obosligaen var kanskje en ny start for Lillestrøm. Det håper jeg at man klarer å fortsette med og at dette var ett år nede for å ta to steg frem, sier Krogstad til VG.

Hans midtbanekamerat Torbjørn Kallevåg (27) er i ferd med å fullføre sin ettårskontrakt og vet ikke hva 2021 bringer – utover at han får nyvunnen status som pappa.

– Jeg har sagt til alle at jeg ikke vet ennå. Jeg har en dialog her og har en dialog med hun hjemme, sier Kallevåg, tårevåt etter Ull/Kisa-seieren over Sogndal som sendte Lillestrøm til Eliteserien:

Etter fire felles sesonger i gult og sort er det uvisshet også rundt backduoen Simen Rafn (28) og Aleksander Melgalvis (31). De har rukket både et norgesmesterskap, nedrykk og opprykk på sine år på Romerike – og har trolig hjemreisemuligheter til henholdsvis Fredrikstad og HamKam i Obosligaen.

Etter det VG kjenner til, kan dessuten Mjøndalens venstreback Vetle Dragsnes (26) være aktuell å hente til Lillestrøm. Han er opprinnelig fra stasjonsbyen og er på utgående kontrakt med Buskerud-klubben, som kjemper for fornyet kontrakt i Eliteserien. Det vil si at han kan signeres gratis.

Også HamKams Markus Solbakken (20) – sønn av landslagssjef Ståle Solbakken – har i lang tid vært ønsket på Åråsen. Nylig bekreftet han overfor Hamar Arbeiderblad at han ser for seg å dra videre etter sesongen, og med opprykket i boks er Lillestrøm garantert noe som blir vurdert.

Men her må LSK ut med en overgangssum, akkurat som de måtte da de hentet senior fra samme klubb for 400.000 kroner for 26 år siden. Solbakken junior har kontrakt ut 2021.

– Markus har uttrykt det han har uttrykt, så får vi se hva som skjer. Vi har ikke mottatt noe formelt bud fra Lillestrøm. Det er en meget god fotballspiller, så der er det interesse og flere som spør, opplyser sportssjef Espen Olsen i HamKam.

Når det gjelder de øvrige spørsmålstegnene i Lillestrøm-troppen, kan ikke sportssjef Simon Mesfin gå inn på hver enkelt.

Han har også en islandstrio i stjernen Björn Bergmann Sigurdarson, sommersigneringen Tryggvi Hrafn Gudmundsson (fire mål på åtte kamper) og skadeutsatte Arnor Smárason å forholde seg til.

– Vi har dialog med spillerne, det har vi hver dag, men har ventet litt med konklusjonen. Vi har gode planer for hva vi skal gjøre ved «scenario A» – som var opprykk til Eliteserien. Vi har klare tanker for hva vi skal gjøre de neste ukene, fastslår Simon Mesfin.

Assistenttrener Petter Myhre opplyser selv til VG at han har utsatt samtalen til etter sesongslutt.

– Vil ta en prat neste uke, tipper jeg, sier Geir Bakkes nestkommanderende – som også er ekspert for TV 2 og sportssjef på toppidrettsgymnaset Wang.

