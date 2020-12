Vålerenga vant cupfinalen - tok «the double»

ULLEVÅL (VG) (LSK - Vålerenga 0–2 e.e.o) Hun har scoret mest av alle i Toppserien denne sesongen. Søndag kveld skjøt Ajara Njoya Vålerenga til «the double».

101.46 viste kampuret i første ekstraomgang da den kamerunske spissen lekkert ble spilt fri av innbytter Sigrid Heien Hansen og sendte Vålerenga til himmels.

Mindre enn tre minutter senere gjorde Marie Dølvik Markussen alt selv. Fra 25 meter limte hun ballen helt opp i krysset. Det var fotballkunst, og en perfekt avslutning på det som hadde vært en litt kjedelig finale.

– «The double» - nå har jeg det også med Vålerenga! Jeg kom hit for å vinne noe. Dette er den perfekte avslutning, sier VIFs Sherida Spitse, som nå flytter hjem til Nederland etter masse suksess i norsk fotball.

– Vi kan være stolte av dette. For meg betyr det mye. Klubben fortalte meg hvilke ambisjoner de hadde. De ville at det skulle skje. Det er mange som har gjort en stor jobb her i Vålerenga.

For det var ikke akkurat noen festfotball da kvinnenes cupfinale var tilbake i «storstuen» Ullevaal Stadion for første gang siden 2005.

Så var ikke rammen den samme som for 15 år siden med 200 tilskuere på en stadion med plass til 28.000 - 11 dager før julaften.

Spillerne da på Asker og Team Strømmen hadde heller ikke Champions League å tenke på den november-dagen i 2005, men det er tilfellet for både LSK og Vålerenga som skal ut i midtukekamp i den gjeveste turneringen.

Da passet det dårlig at søndagens finale skulle gå til ekstraomganger på Ullevål. Men sånn ble det.

– Vi kunne ha avgjort før ekstraomgangene, men så røynet det på mot slutten. Det er kjipt, sier Lillestrøms Emilie Haavi på NRK-sendingen.

– Vi gjør en god kamp og har muligheter nok til å score. Jeg tenker på den samme gjengen til 2021, så er jeg veldig optimistisk, sier trener Hege Riise.

Et aggressivt Lillestrøm-lag sto høyt fra start og presset seriemesteren til feil gang på gang på egen halvdel. Dermed bød anledningen seg foran mål ved et par anledninger ved Emilie Haavi og Sophie Roman Haug, men siktet var ikke innstilt.

LSK ble tvunget til å gjøre endringer allerede etter 16 minutter da viktige Ina Gausdal måtte byttes ut med det som så ut som en strekk. Dermed LSK trekke ned Justine Vanhaevermaet som stopper og Vålerenga-midtbanen fikk litt bedre arbeidsforhold.

HAR MYE Å FEIRE: Vålerenga trengte ekstraomganger før de i kveld sikret seg sitt første cupgull. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Det tok en liten halvtime før Vålerenga var til å kjenne igjen - og da manglet bare presisjonen på den siste tredelen. Synne Jensen kom nærmest for Vålerenga i det 36. minutt med et langskudd som LSK-keeper Ida Norstrøm fikk dyttet til corner.

To minutter senere var det Jensen som spilte fri Celin Ildhusøy med en lekker chip. Skuddet fra 19-åringen gikk rett på LSK-keeperen.

Rett før pause var det kaos i den andre enden av banen da Emilie Haavi holdt lekestue med Vålerenga-forsvaret. Haavi fikk to muligheter, men Jalen Tompkins fikk til slutt reddet til corner.

2. omgang ble - som den første - sjansefattig. Innbytter Sigrid Heien Hansen fikk en god mulighet i 79. minutt. Skuddet endret retning, men LSK-keeper Norstrøm rakk å reagere.

LSK-spiss Sophie Roman Haug sover neppe godt i natt. To minutter før full tid bommet hun på åpent mål etter å ha fått ballen i beina av en utrusende VIF-keeper.

I 1. ekstraomgang var det toppscorer Ajara Njoya som burde sendt VIF i føringen etter en stygg feil av stopper-vikar Vanehaevermaet. Ida Norstrøm vartet opp med nok en redning.

Njoya lot seg ikke be to ganger da sjansen kom i 1. ekstraomgang.

Dermed gjorde Vålerenga som LSK i fjor, og vant både cup og serie.

Kampfakta og cupfinalebørs LSK Kvinner - Vålerenga 0–2 (0–0 etter ordinær tid) Cupfinale, Ullevaal stadion. Tilskuere: 200 Mål: 0–1 Ajara Njoya (102.min), 0–2 Marie Dølvik Markussen (105) Bytter LSK: 18 min: Ina Gausdal ut, Tonje Pedersen inn. 91 min: Thea Kyvåg ut, Cathrine Dekkerhus inn. 106 min: Cathrine Dahlström ut, Mia Authen inn. Bytter VIF: 63 min: Rikke Madsen ut, Sigrid Heien Hansen inn. 82 min: Celin Bizet Ildhusøy ut, Marie Dølvik Markussen inn. 100.min: Catherine Bott ut, Maruschka Waldus inn. 120 min: Dejana Stefanovic, Synne Jensen og Ajara Njoya ut. Rikke Nygard, Tine Celine Karstensen og Emilie Østerås inn. Lillestrøm (4–2–3–1): Ida Norstrøm 6 - Cathrine Dahlström 5, Malin Johnsen Brenn 4, Ina Gausdal (Tonje Pedersen 4 fra 18.), Emilie Woldvik 5 - Justine Vanhaevermaet 5, Isabell Bachor 5 - Thea Kyvåg 5 (Cathrine Dekkerhus 4 fra 91.), Heidi Ellingsen 5, Emilie Haavi 7 - Sophie Roman Haug 5. Vålerenga (4–2–3–1): Jalen Justine Tompkins 5 - Catherine Joan Bott 4, Stine Ballisager Pedersen 5, Ingibjörg Sigurdardottir 6, Andrine Tomter 5 - Sherida Spitze 6, Dejana Stefanovic 5 - Celin Bizet Ildhusøy 5 (Marie Dølvik Markussen 6 fra 82.), Ajara Njoya 6, Synne Sofie Jensen 5 - Rikke Madsen 4 (Sigrid Heien Hansen 6 fra 63.). Vis mer

Publisert: 13.12.20 kl. 17:59