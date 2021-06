Kommentar

Mens vi venter på Berge ...

Av Knut Espen Svegaarden

SPILLERNES MANN: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Å ha en samling med mange spillere som skal/ønsker å bytte klubb, er ikke det mest ideelle for en landslagssjef. Men det er det Ståle Solbakken sitter med i Malaga denne uken.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I tillegg mangler han – fortsatt den kanskje viktigste spilleren sin, Sander Berge. Berges skade var ulykksalig for Solbakken da han ledet Norge for første gang i mars. Og når vi nå skriver juni 2021 er Berge fortsatt ikke helt restituert fra den alvorlige skaden han pådro seg i fjor på senhøsten.

På mange måter er jobben som landslagssjef for en liten nasjon en utakknemlig oppgave. Solbakken rakk knapt å hilse på spillerne før han ble kastet ut i tre kvalifiseringskamper i mars. Så fikk han på beina en treningssamling, inkludert to kamper, nå i begynnelsen av juni.

les også «Hele» landslaget kan bytte klubb: Premier League-interesse og spesiell klausul

Og det er det – før Solbakken står foran tre kvalikkamper på åtte dager i begynnelsen av september, tre kamper som er helt avgjørende for Norges håp om VM-plass.

Det er samlingen i Malaga denne uken som er muligheten for dem som håper å spille seg inn i Solbakkens lag til møtet med Nederland 1. september. De har kun denne muligheten, og den kommer altså nærmere tre måneder før kampen skal spilles ...

Det ligger noe urettferdig i dette også, for de spillerne som akkurat er i gang med sesongen i Norge. De møter på en svær gjeng som mest av alt ønsker seg fri etter en lang sesong. Og det spesielle med den gjengen Solbakken har samlet i Malaga, er at svært mange av dem står foran et klubbskifte.

Og da passer det, for eksempel, veldig dårlig å bli skadet akkurat nå ...

Alt dette gjør det uoversiktlig og vrient for Solbakken å lese stort ut av kampene for tiden. Du så det godt mot Luxembourg onsdag – det manglet for mye hos for mange, det ble litt halvveis. Det er ikke det at spillerne ikke ønsker å spille eller gi alt, men noe slår inn hos mange da en lang klubbsesong er slutt. Ikke minst for dem som flytter fokus over til et eventuelt klubbskifte.

les også Strandbergs største seier: – En uvirkelig følelse

Så det er ikke sikkert at arbeidsbetingelsene for spillere som Aron Dønnum, Kristoffer Zachariassen, Patrick Berg og/eller Fredrik Bjørkan blir optimale søndag kveld mot Hellas, fordi mange av lagkameratene er litt «bortreist» for tiden.

Ståle Solbakken har, så langt, fått mer ut av samtalene med mange av spillerne enn at selve kampen mot Luxembourg ga ham så mange svar. Men sånn sett er treningssamlingen i Malaga viktig. Det er noe annet å sette seg med en spiller, ansikt til ansikt, enn et møte på Teams. Du får et helt annet forhold til hverandre, alt er mye enklere når du kan se hverandre inn i øyene.

Det er 86 dager til Nederland kommer til Ullevaal (eller Malaga?). Ståle Solbakken har konstant dårlig tid i denne jobben, han må stole på/håpe at de viktigste spillerne hans er i bedre form i september enn de er i juni.

Fordel er at han kjenner spillerne noe bedre da Nederland står på andre banehalvdel. Og forhåpentligvis har han fått med en spillesugen Sander Berge også – for første gang.

Det kan ha større betydning enn mange tror.