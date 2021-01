ARGENTINSK DUO: Begge disse argentinerne, Sergio Agüero (t.v.) og Lionel Messi, kan skifte beite i løpet av 2021. Foto: Ricardo Mazalan / TT NYHETSBYRÅN

Stjernegalleri på utgående kontrakt: Disse kan gå gratis i sommer

Nå som januar er her, er det flere spillere som er på utgående kontrakt. Her de største stjernene som nå kan forhandle med andre klubber – og gå gratis til sommeren.

Publisert: Nå nettopp

1. januar betyr nytt år og for mange, nyttårsforsett og nye muligheter. Det betyr samtidig at det er mange som får nye muligheter i fotballens verden. For når spillere har under seks måneder igjen av kontrakten, kan de begynne å forhandle med andre klubber og skifte klubb gratis når kontrakten går ut.

På listen over spillere på utgående kontrakt sommeren 2021 er det en rekke store navn. Her er de største:

Lionel Messi

Klubb: Barcelona

Alder: 33

KAN GÅ: Lionel Messi. Foto: LLUIS GENE / AFP

Det var mange som sperret opp øynene da Lionel Messi i fjor sommer annonserte at han ville forlate Barcelona – klubben han har tilbrakt hele karrieren sin i. Han ble imidlertid værende, og den katalanske storklubben har slitt denne sesongen. Hva som skjer med Messi til sommeren er ikke godt å si.

Han har blitt koblet til både Manchester City og PSG, og har heller ikke lagt noen demper på spekulasjonene da han i et intervju for kort tid siden flørtet med tanken om å spille i MLS.

Sergio Agüero

Klubb: Manchester City

Alder: 32

KAN GÅ: Sergio Agüero. Foto: Martin Rickett / PA

En annen argentiner som kanskje kan være på flyttefot til sommeren. Agüero har raskt blitt en helt i Manchester City, og har siden overgangen fra Atlético Madrid i 2012 rukket å bli tidenes mestscorende Manchester City-spiller.

Den nå 32 år gamle spissen har imidlertid vært skadeplaget.

Georginio Wijnaldum

Klubb: Liverpool

Alder: 30

KAN GÅ: Georginio Wijnaldum. Foto: Clive Brunskill / Getty Images Europe

Liverpools midtbanemotor har blitt en svært viktig brikke i Jürgen Klopps lag, men har ikke forlenget kontrakten, til tross for at den regjerende seriemesteren gjerne vil beholde ham. Wijnaldum has kontrakt går ut til sommeren, og allerede i fjor sommer begynte spekulasjonene om at Barcelona, som nå ledes av hans landsmann Ronald Koeman, er interessert i hans tjenester.

David Alaba

Klubb: Bayern München

Alder: 28

KAN GÅ: David Alaba. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / Getty Images Europe Pool

Østerrikes største fotballstjerne, David Alaba, har vunnet det meste som vinnes kan med Bayern München, men kan nå være på flyttefot. 28-åringens allsidighet gjør ham svært attraktiv for andre storklubber. Han kan spille både venstreback og midtstopper, midt på banen og som kant. Har blitt koblet til Liverpool og Manchester City den siste tiden.

Memphis Depay

Klubb: Lyon

Alder: 26

KAN GÅ: Memphis Depay. Foto: Laurent Cipriani / AP

Depay ble ansett som et av Europas aller heteste talent da han i ung alder slo gjennom i nederlandske PSV Eindhoven. Manchester United vant kampen om driblefantens signatur, som ikke fikk det til å stemme på Old Trafford. Karrieren fikk imidlertid nytt liv i Lyon, hvor han har storspilt. Nå er han på utgående kontrakt, og til tross for at Depay selv har sagt at han ser for seg å bli værende i Frankrike, har han blitt koblet til blant andre Barcelona og Juventus.

Gianluigi Donnarumma

Klubb: Milan

Alder: 21

KAN GÅ: Gianluigi Donnarumma. Foto: ALBERTO LINGRIA / X04139

Den italienske skuddstopperen er bare 21, men har likevel vært på toppnivå i en årrekke. Donnarumma ble tidlig døpt «den nye Gianluigi Buffon» da han fikk sin Serie A-debut i en alder av 16 år og 242 dager. Han gjorde raskt keeperplassen til sin – og med tanke på at keepere gjerne kan holde det gående på toppnivå svært lenge (ref. Buffon og Edwin van der Sar), er dette en svært attraktiv keeper som fortsatt har mange, mange år igjen.

Sergio Ramos

Klubb: Real Madrid

Alder: 34

KAN GÅ: Sergio Ramos. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Sergio Ramos har blitt en ekte legende for både klubb og landslag, men den knallharde midtstopperen begynner å dra på årene. 34 år gammel har han blitt, men det er vanskelig å se for seg Ramos spille et annet sted. Hans ekstreme mentalitet og kvaliteter gjør at han fortsatt er en nøkkelbrikke i den spanske hovedstaden, men han har blitt koblet til Tottenham og Sevilla.

I tillegg til disse finner vi en rekke andre profiler som er på utgående kontrakt:

Luka Modric (Real Madrid), Angel Di Maria (PSG), Jérôme Boateng (Bayern München), Fernandinho (Manchester City), Juan Mata (Manchester United), Hakan Çalhanoglu (Milan), Julian Draxler (PSG), Edinson Cavani (Manchester United) og Olivier Giroud (Chelsea) er blant de største navnene som nå kan forhandle med andre klubber nå.

KAN GÅ: Angel Di Maria. Foto: FRANCK FIFE / AFP

