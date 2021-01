17-åring sjokkerte Liverpool - så våknet stjernene

(Aston Villa – Liverpool 1–4) Louie Barry (17) grep sjansen da Aston Villa måtte stille med reservelaget og utlignet til 1–1 like før pause, men i den andre omgangen våknet Liverpool-stjernene og sikret avansement i FA-cupen.

Riktignok sendte Sadio Mané Liverpool i ledelsen etter tre minutter, men det var Aston Villa som kunne gå fornøyde i garderoben etter at Barry utlignet etter 40 minutter.

17-åringen har blant annet vært innom akademiet til Barcelona tidligere og var iskald da han fikk sjansen alene med keeper.

For Liverpool var det lite som stemte i den første omgangen, og Viasats fotballekspert, Morten Langli, var klar i talen i pausen.

– Rett og slett en grusom omgang fra Liverpool. Det har vært sjokkerende svakt. Jeg tror Klopp er rasende og fly forbanna inne i garderoben, sa Langli.

Den andre omgangen var også langt mer solid fra Klopps menn, som avgjorde kampen etter tre raske mål fra henholdsvis Gini Wijnaldum, Mané og Mohamed Salah i løpet av fem minutter etter rundt en times spill.

Flere mål ble det ikke og dermed er Liverpool videre til fjerde runde i FA-cupen.

UTLIGNET: 17 år gamle Louie Barry sjokkerte Liverpool. Foto: HANNAH MCKAY / POOL

Hele 14 personer i tilknytning til Aston Villas førstelag - inkludert ti spillere - testet positivt for covid-19 i forkant av tredjerundekampen i FA-cupen mot Liverpool.

Dermed var det et lag bestående av U23- og U18-spillere som spilte for hjemmelaget fredag kveld, med Callum Miles Rowe (21) som den eldste spilleren fra start.

Liverpool stilte på sin side med det laget de hadde planlagt å stille med før nyheten om de positive testene ble kjent. Det betød blant andre Mohamed Salah, Sadio Mané og kaptein Jordan Henderson fra start.

Da Mané headet Liverpool i ledelsen etter bare tre minutter var det nok mange som så for seg at det ville bli en storseier for Jürgen Klopps menn, men det ble på ingen måte en reprise av Liverpools 11–0 seier mot Strømsgodset i 1974.

Liverpool hadde et par gode muligheter til å øke ledelsen, men Akos Onódi var godt med på taktene i Aston Villa-målet.

Og etter at Liverpool hadde misbrukt sine mulighet, utlignet Louie Barry på lekkert vis etter 40 minutter. 17-åringen ble spilt fint gjennom i bakrom og alene med Liverpool-keeper Caoimhín Kelleher gjorde unggutten ingen feil. Dermed stod det 1–1 til pause.

I andre omgang hadde Liverpool langt bedre kontroll og tre mål i løpet av fem minutter sørget for å ta all spenningen ut av kampen.

KONTROLLERT: Liverpool hevet seg i andre omgang og kontrollerte inn til en tremålsseier. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

I desember 2019 var det Liverpool som måtte spille med reservelaget mot Aston Villa i kvartfinalen i ligacupen. Den gang skulle Liverpool spille semifinalen i klubb-VM i Qatar dagen etter og Aston Villa vant 5–0.