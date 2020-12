REAGERER: Flere spillere i Toppserien reagerer etter at kvinnefotballen ikke fikk plass rundt forhandlingsbordet da rettighetene skulle selges. Øverst fra venstre: Maja Nordahl (Kolbotn), Robyn Decker (Avaldsnes), Helene Gloppen (Arna-Bjørnar), Joanna Bækkelund (Lyn). Nederst fra venstre: Sigrid Heien Hansen (Vålerenga), Ina Vårhus (Rosenborg), Emilie Haavi (LSK) og Ingrid Spord (Sandviken). Foto: NTB/VG

Toppseriespillerne etter TV-bråket: − Sint og frustrert

Flere spillere i Toppserien mener seg forbigått og mener de atter en gang blir forskjellsbehandlet. Nå retter de fingeren mot Norges Fotballforbunds håndtering av fotballavtalen.

– I mine øyne er ikke dette å være «sterkere sammen», snarere «sterkere alene», sier Vålerenga-spiller Sigrid Heien Hansen til VG.

Denne vinteren har fotballrettighetene for perioden 2023–2028 vært på forhandlingsbordet. TV 2 vant etter at de fikk en eksklusiv forhandlingsrett.

Avtalen er verdt 210 millioner kroner for kvinnefotballen. I forrige uke kunne VG avsløre at kvinnene gikk glipp av ytterligere 150 millioner, siden alliansen Telenor/Altibox ikke fikk gjennomslag for sitt bud som innebar rundt 360 millioner for kvinnefotballen. Daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang, bestrider imidlertid å ha sett disse summene.

– Jeg har opplevd situasjonen rundt salget av rettighetene som veldig urettferdige. Og jeg blir sint og frustrert av de fakta som kommer fram i mediene. Det viser nok en gang at selv om det snakkes mye om likestilling i forbundet så har vi en lang vei å gå, sier Kolbotn-kaptein Maja Nordahl til VG.

– Når slike saker som dette dukker opp blir forskjellen og uretten så mye større og mye mer synlig for oss alle, forteller Arna-Bjørnar-kaptein Helene Gloppen.

Lei av forskjellsbehandlingen

VG kontaktet spillere i samtlige klubben i Toppserien. En gjennomgangsmelodi i svarene er at de føler seg lei av å bli forskjellsbehandlet.

– Dette er bare et eksempel til som kan føye seg inn i rekken. Når vi får et tilbakeslag som dette, så blir det ekstremt frustrerende at vi fortsatt ikke blir tatt på alvor, sier Avaldsnes-kaptein Robyn Decker.

Hun og flere andre spillere reagerer prinsipielt på at de ikke fikk en stemme i forhandlingene. Decker mener at kvinnefotballen hele tiden må bevise at de er på lik linje med herrespillerne når det kommer til jobben som legges ned og ikke minst tiden de bruker på idretten.

– Men det blir jæklig vanskelig å klatre oppover når vi gang etter gang blir dratt ned igjen, sier en skuffet Decker.

Roser produktet

Flere av spillerne påpeker hvordan klubbene har jobbet de siste årene for å heve kvaliteten og profesjonaliteten i kvinnefotballen. Ingrid Spord er kaptein for Sandviken og hun håper at rammene rundt kampene i Toppserien kan havne på lik linje som kampene i Eliteserien. Særlig med tanke på TV-sendingene.

– Det kan skape en stor interesse og løfte produktet vårt enda et hakk, som igjen vil gi en stor verdi for klubbene både når det gjelder publikum, billettinntekter osv., sier Spord.

–Det er jo først og fremst et demokratisk problem i forhold til representering. Kvinnefotballen har hatt en fantastisk sesong, så det er skuffende at vårt eget produkt ikke er med på oppsvinget, sier Heien Hansen.

Emilie Haavi er kaptein for LSK Kvinner. Hun, sammen med flere andre, påpeker at hun ikke har altfor mye informasjon rundt prosessen.

– Sånn som saken fremstår i media i dag, syns jeg ikke NFF sender ut gode signaler i forhold til deres satsing på kvinnefotballen, og jeg håper partene kommer frem til en best mulig løsning. Det viktigste stikkordet i denne saken er for meg åpenhet, eller eventuelt mangelen på det, sier Haavi.

#egetsete

Rosenborg Kvinner har i ettertid av rettighetsbråket opprettet en kampanje som kalles #egetsete. Markeds- og medieansvarlig i klubben Torgrim Olsen forteller at dette handler om at de burde hatt en plass rundt forhandlingsbordet. LSK Kvinner har også deltatt i kampanjen.

– Dette er et oppgjør fra spillerne som reagerer kraftig på en forskjellsbehandling som man nesten ikke skulle tro fantes i 2020. Vi har selvfølgelig støttet dem i det, sier Olsen og legger til:

– Vi synes det er en ganske utrolig sak og måtte ta stilling til i 2020. Det er tydeligvis en lang vei å gå.

Det er Lyn-kaptein Joanna Bækkelund er enig i.

– Inntrykket av det hele blir en form for kommunikasjonssvikt som igjen fører til tap av tillit mellom kvinnefotballen med TFK i spissen og NFF, sier Bækkelund.

– Jeg håper dette er siste gang vi blir tilsidesatt på denne måten av NFFs toppledere. Og at TV-avtalen kan gi positive konsekvenser for vårt produkt, sier RBK-spiller Ina Vårhus.

Mandag var det møte mellom NFF, Toppfotball Kvinner, TV 2, klubbene i Toppserien og 1. divisjon kvinner var i et møte. Etter møtet sa generalsekretær Pål Bjerketvedt følgende om prosessen:

– I etterpåklokskapens ånd, så ser vi at det ikke var en klok nok løsning. Vi burde lagt til rette for at de var involvert enten i, eller tett på forhandlingene. Det hadde vært helt uproblematisk, uttalte generalsekretæren.