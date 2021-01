SKADET: Omar Elabdellaoui ble ifølge tyrkiske medier alvorlig skadet av fyrverkeri på nyttårsaften. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Omar Elabdellaoui skadet av fyrverkeri: − Han er bedre enn i går

Omar Elabdellaoui (29) ble skadet av fyrverkeri nyttårsaften. Galatasaray-ledelsen reagerer kraftig på at bilder av en skadet Elabdellaoui lekket ut i sosiale medier, og nå uttaler en lege seg om øyeskadene landslagsspilleren har pådratt seg.

Høyrebacken, som spiller for den tyrkiske storklubben Galatasaray, ble fraktet til sykehus torsdag kveld etter at fyrverkeri detonerte i hånden hans. 29-åringen pådro seg seg også skader i ansiktet, og det er disse det tydeligvis er knyttet størst bekymringer til.

– Han har problemer med begge øynene, men det venstre øyet er mer skadet, har doktor Vedat Kaya sagt i et møte med tyrkisk presse fredag formiddag, ifølge Hürriyet.

Han er en av legene som har behandlet Elabdellaoui.

Vurderer operasjon

– Vi avventer hvordan det utvikler seg, men han er bedre enn i går. Sykehuset vårt har det beste utstyret, og har behandlet lignende tilfeller tidligere, sa han videre.

– Det kan være at han må opereres. Han kan se nå, men det er for tidlig å si noe om fremtiden, la Kaya til.

Ulykken var toppoppslag i de fleste tyrkiske medier torsdag kveld, og utover fredagen. Cumhuriyet var blant de første som meldte om det.

Norges Fotballforbund henviser til klubben angående Elabdellaouis situasjon.

«Spørsmål om Omar må rettes til klubb» skriver NFFs direktør for kommunikasjon og sammfunsskontakt, Gro Tvedt Anderssen, i en SMS til VG.

Brannskader

Klubben varslet en uttalelse om hendelsen. – Han er ikke i livsfare, lød den.

– Omar Elabdellaoui ble ført til sykehus etter en ulykke i sitt hjem. Han har brannskader i ansiktet og en øyenskade som er i ferd med å undersøkes grundigere. Mer informasjon vil bli gitt etter hvert, men spilleren vår er ved bevissthet, og skadene er ikke livstruede, står det.

Ifølge Hürriyet er Galatasarays visepresident Abdurrahim Albayrak, trener Fatih Terim og kaptein Arda Turan alle hos Elabdellaoui på sykehuset.

– En ambulanseansatt på stedet tok bilder og delte dem i sosiale medier. Det er synd og skam, sa visepresidenten – og fortsatte:

– Denne personen (Elabdellaoui) har tre barn, og Galatasaray har 30 millioner fans. Vår venn er elsket av tusenvis av mennesker, familie og venner i dette landet. Hva slags samvittighet ligger bak et slikt bilde? Det er en skam, er det ikke?

Albayrak varsler at episoden blir forfulgt.

– Vi skal følge dette til siste slutt. Vi lar ikke dette passere, sa han.

Bistår familien

Elabdellaoui skal motta behandling for brannskader i ansiktet. Det fryktes for skader på nordmannens syn.

– Øynene hans blir vasket, og forhåpentligvis vil det gjøre ting klarere. Legene gjør alt de kan. Etter at øynene hans er vasket, vet vi utfallet, sa Galatasarays visepresident.

Han bekreftet så at ulykken skjedde hjemme hos forsvarsspilleren.

29 år gamle Elabdellaoui skal hele tiden ha vært ved bevissthet.

– Jeg snakket med ham, og han sa «tusen takk». Venner fra klubben reiste hjem til ham for å bistå familien, opplyste Albayrak.

Tøff høst

Det har ikke vært en enkel høst for Elabdellaoui etter overgangen fra greske Olympiakos. I november var det hans positive koronaprøve som førte til at hele landslagstroppen ble satt i karantene slik at Norges nasjonsligakamp mot Romania ble avlyst og et «nødlandslag» måtte stables på beina til den avgjørende kampen mot Østerrike.

29-åringen fra Oslo ble utviklet i akademiet til Manchester City. Etter leieopphold i Strømsgodset, Feyenoord og Eintracht Braunschweig spilte han en sesong for den tyske klubben og seks for Olympiakos før han sist sommer ble Galatasaray-spiller.

Han har også et leieopphold i engelske Hull bak seg. Han har 49 landskamper for Norge.