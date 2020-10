SER FREMOVER: Hugo Vetlesen vurderer Bodø/Glimt som sitt neste steg i karrieren. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Stabæk-sjefen om mulig Glimt-overgang: – Det er i Hugo sine hender

Hugo Vetlesen (20) er på plass i Bodø og kan bli klar før overgangsfristen er ute. Samtidig tror Torgeir Bjarmann (52) at Andreas Hanche-Olsen (23) blir klar for en belgisk klubb.

– Det ligger egentlig i Hugo sine hender. Vi er i dialog så får vi se. Han har fått lov til å reise, sier Torgeir Bjarmann til VG, om Vetlesens besøk i nord.

Det later til å være en hektisk dag på kontoret for Stabæks sportslig leder. Flere spillere kan være på vei ut, samtidig som én er bekreftet klar og flere kan være på vei inn.

Samtidig er det ikke alle nyhetene som blir like godt tatt imot. Etter at klubben la ut et bilde av 52-åringen på kontoret, var det flere Stabæk-supportere som uttrykte sin bekymring for at Hugo Vetlesen får reise til en norsk rival.

– Det får vi ta når den kommer. Generelt er det aldri populært å selge sine egne kjæledegger. Han er den andre i år som går innlands (etter Ola Brynhildsen, red.anm.), om man skal si det slik. Men det er mange årsaker til at det skjer, sier han.

Bjarmann brukte selv sin egen Twitter-konto til å svare på bekymringene. Der skrev han at «det er selvfølgelig ingen som ønsker å selge internt i Norge om det kan unngås».

Samtidig pekte han på faktorer som kontraktslengde, utvikling, spilletid, økonomi og ønsker fra spiller.

Samtidig er Andreas Hanche-Olsen på vei bort fra Stabæk. Midtstopperen er i Belgia for å fullføre en overgang. Der skal han ha besøkt både Standard Liège og Gent, noe Eurosport har omtalt tidligere.

– Alt tyder på at man kommer i mål. Det er ingenting som er offisielt klart. Det nærmer seg vel et eller annet. Jeg tror ikke han kommer hjem igjen og spiller for oss i hvert fall, sier Bjarmann.

En erstatter er allerede klar. 19 år gamle Sturla Ottesen, som ble kåret til årets talent i PostNord-ligaen i fjor, er hentet fra Kjelsås.

– Han kjenner vi godt fra før, så det passet godt å få ham inn nå. Høyreback på klubblag og midtstopper på landslaget, så får vi se hva han ender opp som. Det er både en kortsiktig og en langsiktig plan.

Samtidig er den 26 år gamle belgieren Daryl Werker på plass for å bli vurdert som en mulig erstatter for Hanche-Olsen.

Den tidligere Roda-spilleren er for øyeblikket klubbløs og i karantene, men skal gjennomføre en fysisk test før Stabæk vurderer hva de gjør videre.

– Det er ikke noe som skjer i dag. Han er fri spiller så han er mer på en fysisk test. Han får ikke trent med laget på grunn av karantene.

Det var Budstikka som først omtalte at belgieren kunne erstatte Hanche-Olsen.

– Gratis spillere som ikke har spilt kamper på lenge må testes, så får vi vurdere etter det.

